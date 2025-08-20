El Congreso debate atrasar una hora el reloj en Argentina: proponen volver al huso horario histórico
La Cámara de Diputados analiza un proyecto del mendocino Julio Cobos que busca fijar la hora oficial en -04 GMT.
La Cámara de Diputados discutirá una iniciativa que podría modificar la rutina de todos los argentinos: atrasar una hora los relojes para volver al huso horario histórico de -04 GMT. El proyecto, presentado por el diputado nacional Julio Cobos, apunta a un mayor aprovechamiento de la luz solar y a una reducción en el consumo de energía eléctrica.
Según los fundamentos de la propuesta, Argentina mantiene desde hace más de medio siglo un desfasaje con respecto a su ubicación geográfica. Para Cobos, esa diferencia provoca “inconvenientes en la vida cotidiana y gastos adicionales en iluminación artificial”. La medida, de aprobarse, impactaría de forma inmediata en los horarios laborales, escolares y en la organización de los servicios públicos.
El antecedente más reciente de una modificación horaria data de 2007, cuando se implementó el sistema de horario de verano e invierno, alternando entre -03 GMT y -02 GMT. Sin embargo, esa política fue suspendida en 2009. Décadas antes, la Ley 25.155 de 1999 había establecido el huso -04 GMT, aunque duró apenas unos meses.
El proyecto actual cobra fuerza en un contexto de crisis energética global, marcado por la suba de los precios del petróleo y el gas tras la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente. Investigaciones del CONICET señalan que un ajuste al huso horario correcto permitiría reducir el gasto en iluminación durante las tardes y contribuir al ahorro energético.
Además, la iniciativa busca coordinar el huso horario con los países del Mercosur para facilitar las operaciones bancarias, comerciales y de transporte, especialmente con Brasil. De prosperar, Argentina compartiría el mismo horario que gran parte de sus socios regionales.
La sesión de este miércoles será clave para definir si el país regresa a la hora que rigió durante gran parte del siglo XX o mantiene la actual, vigente desde 1969. En cualquier caso, el debate ya se instaló en la agenda pública, con posiciones divididas entre quienes ven beneficios en el ahorro energético y quienes advierten sobre las dificultades de adaptación.
