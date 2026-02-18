La censura se produjo en medio de una fuerte crisis política y de seguridad, marcada por el aumento de extorsiones y homicidios, y por investigaciones fiscales en su contra por presunto tráfico de influencias.

Tras la votación, el Parlamento convocó a un pleno extraordinario para este miércoles 18 de febrero a las 18 (hora local), con el objetivo de elegir a su reemplazante. El nuevo titular del Congreso asumirá también la jefatura del Estado, según el mecanismo constitucional vigente.

Los candidatos son José María Balcázar (Bloque Democrático), Edgar Raymundo (Perú Libre), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y María del Carmen Alva (Acción Popular). La elección será presencial y secreta, en un escenario de fragmentación parlamentaria y alta expectativa pública.

Con la pérdida de la investidura presidencial, Jerí deja de contar con la protección que le otorgaba el cargo. El fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que la investigación preliminar por presunto tráfico de influencias deberá redefinirse, lo que habilitaría nuevas diligencias e incluso medidas coercitivas.

La salida de Jerí marca el octavo relevo presidencial en Perú en los últimos diez años y vuelve a exponer la inestabilidad política que atraviesa el país a pocas semanas de las elecciones generales.

