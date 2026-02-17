El Congreso de Perú aprobó hoy una moción de censura que destituyó al presidente José Jerí, con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, durante una sesión parlamentaria realizada en Lima.

Según informaron medios locales, el Parlamento acusó al mandatario, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, luego de que se revelaran reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que se aprobaron las mociones de censura y que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la República.

Asimismo, Rospigliosi convocó a una sesión para este miércoles a las 18:00 con el fin de elegir al nuevo presidente del Parlamento, quien deberá asumir también de manera interina la conducción del Poder Ejecutivo.

Jerí había asumido la jefatura del Estado en octubre pasado, tras la destitución de Dina Boluarte, y su mandato se extendió apenas cuatro meses.

La destitución profundiza la inestabilidad política del país, ya que José Jerí se convirtió en el séptimo presidente en ocupar el cargo en los últimos diez años. En las últimas semanas se habían incrementado las mociones de censura en su contra, en paralelo con una caída de su popularidad y el distanciamiento de los partidos que inicialmente habían respaldado su designación, de cara a los próximos comicios.

Desde el final del mandato constitucional de Ollanta Humala (2011-2016), se sucedieron en la Presidencia Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (2025-2026).

Fuente: con información de Noticias Argentinas