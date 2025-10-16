El Concejo Deliberante entregó un reconocimiento a la Fundación Mar del Plata Trasplante por su labor en la promoción de la donación de órganos y el apoyo a pacientes trasplantados. Diego Fernández, líder de la Fundación, recibió la distinción en representación de la organización.

“Uno mira hacia atrás y han pasado muchas cosas. Lo que nos trajo hasta acá son las ganas y amor por lo que hacemos. Estuvo la intención de brindarle algo a la ciudad y que a la vez fuera el ancla para quedarse. Vamos a seguir dando todo por lo que hacemos. Y recordaremos siempre a los fundadores de la Fundación”, agradeció Fernández el reconocimiento.

El representante de la Fundación estuvo acompañado por familiares, miembros de la institución y el Directorio de la Clínica Pueyrredón. Entre los asistentes destacaron el secretario de Educación, Fernando Rizzi; y los concejales Miguel Guglielmotti, Horacio Taccone y Ariel Ciano, impulsor de la declaración.

Previo a las palabras de los protagonistas, se proyectó un breve video con el testimonio de una mujer que recibió un trasplante realizado por el equipo médico de la Fundación Mar del Plata Trasplante. En su relato, se evidencia un profundo agradecimiento por la idoneidad profesional y el compromiso humano de los especialistas que la atendieron.

Mar del Plata Trasplante es una organización sin fines de lucro, liderada por profesionales de la salud, dedicada a colaborar en actividades relacionadas con el trasplante de órganos en Mar del Plata. Su labor se centra en la concientización sobre la donación de órganos y en el apoyo integral a pacientes trasplantados y sus familias.

La iniciativa surgió en 2011, cuando un grupo de especialistas del Programa Médico de Trasplante de Órganos, encabezados por Fernández, se reunieron para explorar la realización de cirugías de trasplante en la ciudad. Hoy, la Fundación ofrece asistencia biológica, psíquica y social para facilitar la reinserción de los pacientes en su vida cotidiana.