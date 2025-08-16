El Concejo Deliberante presentó proyectos para reconocer las destacadas trayectorias de los deportistas marplatenses Juan José Di Meglio, Solana Sierra y Tomás Maimone, con el objetivo de destacar el impacto de estos atletas en el ámbito deportivo local, nacional e internacional.

Ads

Uno de los proyectos, el expediente Nº1435/25, expresa un “reconocimiento a la tenista marplatense Solana Sierra, por su destacada trayectoria deportiva nacional e internacional”. Sierra ha consolidado su carrera con logros significativos en el tenis profesional.

Por su parte, el expediente Nº1469/25, también un Proyecto de Resolución, destaca a Juan José Di Meglio, reconociendo “su extraordinaria trayectoria en las artes marciales y por su invaluable aporte a la cultura deportiva y formativa del Partido de General Pueyrredon”. Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Educación, resaltando el impacto de Di Meglio en la comunidad.

Ads

Puede interesarte

Finalmente, el expediente Nº1480/25, un Proyecto de Ordenanza, propone otorgar el título de Deportista Insigne al taekwondista marplatense Tomás Maimone, “por los importantes logros conseguidos a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera profesional”. Este reconocimiento, también aprobado por la Comisión de Educación, subraya la excelencia de Maimone en su disciplina.

La reunión contó con la participación de los concejales Juan Cheppi, Cristian Beneito, Diego García, Daniel Núñez, Emiliano Recalt y Guillermo Volponi, quienes respaldaron estas iniciativas que celebran el talento y la dedicación de los deportistas marplatenses.

Ads