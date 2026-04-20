La Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante acordó este lunes solicitar al Ejecutivo un estudio de costos para evaluar un posible aumento del boleto de colectivo, luego de analizar la nota presentada por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap). La entidad empresarial reclama un incremento del 65,7% que llevaría la tarifa plana de los actuales $1.550 a $2.569,28, vigente desde el 1 de diciembre.

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En su presentación, Cametap advirtió sobre un “desequilibrio en la ecuación económico-financiera” del sector por el retraso tarifario y la actualización desfasada de los subsidios. Entre los costos que más impactan, la cámara mencionó que el combustible representa cerca del 18% del valor del boleto y tuvo una suba del 25% desde fines de febrero por el alza internacional del precio del petróleo. A eso se suma el acuerdo salarial del 12 de marzo, que llevó el básico de un chofer a más de $1.540.000 con un 13% de aumento para el primer cuatrimestre, retroactividad para enero y febrero, y una gratificación extraordinaria de $320.000 por empleado.

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Respecto a los subsidios, Cametap señaló que hoy solo se percibe el provincial. El Atributo Social, que bonifica 55% del pasaje a jubilados, pensionados, empleadas de casas particulares y beneficiarios de planes sociales, es compensado por Nación con una demora promedio de 90 días, lo que genera un “serio problema financiero”. Según la cámara, ese segmento ya alcanza al 50% de los pasajeros que abonan boleto y el Estado nacional adeuda esos montos desde el 1 de enero.

Hasta diciembre de 2024 la potestad de actualizar la tarifa estaba delegada en el intendente Guillermo Montenegro, quien firmó las últimas correcciones. Ahora la responsabilidad volvió al Concejo Deliberante. Por eso, la Comisión pidió que las áreas técnicas del Ejecutivo elaboren un relevamiento propio de costos y, con ese informe, el cuerpo legislativo defina un valor acorde a la realidad del servicio. Desde el municipio se impulsa, en general, un incremento menor al solicitado por las empresas.

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En la misma reunión, y a partir de un planteo del concejal Pablo Obeid (Unión por la Patria), se aprobó solicitar a Cametap un desglose del último año con la cantidad de personas transportadas, discriminando entre usuarios que pagan tarifa plana, con descuento y gratuitos, mes a mes y por línea. El objetivo es medir también el impacto del transporte en la economía de los vecinos.

La semana pasada, la Comisión ya había comenzado a tratar otro tema clave para el sistema: el pliego para un nuevo llamado a licitación de los distintos recorridos de colectivo en la ciudad.