En una jornada cargada de emotividad y actividad institucional, el Honorable Concejo Deliberante llevó adelante la Sesión Pública Especial destinada a despedir a los concejales cuyo mandato concluye este año. La ceremonia, que contó con la presencia de los 24 integrantes del Cuerpo y fue transmitida en vivo por el canal oficial del HCD, marcó el cierre del período legislativo 2021/2025 para una docena de ediles.

La sesión comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, tras lo cual se proyectó el video Historias de Abuelas. La identidad no se imponen, una producción del teatro Auditórium–Centro Provincial de las Artes que puso el acento en la memoria y los derechos humanos.

Luego, el secretario del Cuerpo dio lectura al Decreto nº 194, que convoca a esta Sesión Especial. El texto establece tanto la incorporación de los concejales electos el pasado 7 de septiembre como la despedida formal de quienes culminan sus funciones. En este marco, y tal como lo fija el artículo 15 del Reglamento Interno, se entregó a cada edil una medalla conmemorativa.

Los concejales reconocidos fueron: Cristian Beneito, Ariel Ciano, Mariana Cuesta, Angélica González, Miguel Guglielmotti, Mercedes Morro, Daniel Núñez, Gustavo Pujato, Florencia Ranellucci, Marina Sánchez Herrero, Virginia Sívori y Guillermo Volponi.

El cierre estuvo marcado por palabras de agradecimiento, balance y despedida por parte de varios de los ediles salientes, incluyendo al secretario del Cuerpo, Carlos Bustos, quien también tomó la palabra para dejar su reflexión final.

