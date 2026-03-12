El Concejo Deliberante local fue sede hoy de una nueva jornada abierta de donación de sangre, que se desarrolló entre las 08:00 y las 12:00 en el recinto de sesiones y fue coordinada por el Centro Regional de Hemoterapia. En total, 22 personas realizaron la donación.

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Como ocurre habitualmente en este tipo de campañas, hubo un listado de personas previamente inscriptas, aunque también se acercaron varios donantes voluntarios que decidieron participar de manera espontánea durante la jornada.

“Desde hace unos años, el Concejo organiza estas jornadas solidarias, teniendo en cuenta la necesidad de los bancos de sangre de sostener la demanda de los centros de salud públicos y privados. Es agradable observar cómo se moviliza la gente cuando se la convoca para ayudar. La donación de sangre es un acto de altruismo porque salva vidas”, expresó el presidente del Concejo, Emiliano Recalt.

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La sangre es un componente esencial para la vida y no puede fabricarse, por lo que ante una eventual necesidad la única solución es la donación voluntaria de una persona. El procedimiento habitual incluye un estudio previo del potencial donante, una encuesta confidencial y el registro de los datos en el sistema para eventuales futuras convocatorias.

Una vez recolectada, la sangre se separa en distintos componentes que se utilizan según la necesidad médica: plasma, para déficit de factores de coagulación; glóbulos rojos, para cirugías, accidentes, hemorragias, trasplantes y anemias; plaquetas, para tratamientos de leucemias, quimioterapia y grandes hemorragias; y crioprecipitado, destinado a pacientes con hemofilia y otras coagulopatías.

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