La Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Mar del Plata aprobó la convocatoria a una mesa de trabajo con los distintos sectores de la pesca, que se llevaría a cabo la próxima semana. El objetivo es analizar el estado actual del sector y buscar soluciones a la crisis que atraviesa.

En diálogo con El Marplatense, Sebastián Agliano, presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, destacó la importancia de esta convocatoria: "Esto fue un emergente de las notas que estamos enviando desde el sector fresquero de la pesca. Eso incluye todas las cámaras de buques fresqueros de la ciudad, de armadores, alfa, la asociación de costeros y más. Esas notas tuvieron acogida en el Concejo Deliberante y esperamos que esto visibilice la situación que atraviesa la pesca en Mar del Plata".

Si bien aún no se comunicaron decisiones concretas, Agliano confía en que habrá avances en los próximos días: "Todavía no nos informaron sobre alguna decisión, pero entendemos que habrá una la semana que viene. Es importante tener una comunicación fluida con el resto de la ciudad, con el sector político, el institucional y que no sea solo en épocas de crisis, sino también cuando Mar del Plata necesita del sector productivo del puerto. Muchas veces se escucha que no llega el pescado a los comedores escolares, es un canal bueno para empezar a trabajar en forma conjunta y que no solo sea cuando hay problemas", dijo.

El dirigente también hizo hincapié en la desconexión histórica entre la ciudad y el puerto: "Pareciera que con la ciudad hay un divorcio eterno y la verdad que debería ser ciudad más puerto, porque es parte, pero no se siente así para los que estamos de este lado y seguramente para los ciudadanos también".

Respecto a la situación actual del sector, Agliano expresó su preocupación por la dependencia de factores externos: "Dependemos netamente de políticas de la esfera nacional y hasta internacional por el mercado de divisas y commodities, porque se exporta el 95% de nuestros productos. Con una política que tienda a filtrar la inflación desde esa forma, hay una visión de los ingresos negativa y en parte de nuestros egresos, los costos siguen por las nubes. El diagnóstico no es nada alentador, pero tenemos la confianza de que se sale adelante trabajando y poniendo empeño en las tareas que hacemos. Lo que no tenemos son los contactos directos para desburocratizar".

La mesa de trabajo que se llevará a cabo en el HCD podría ser un punto de partida para lograr mayor articulación entre el sector pesquero y el ámbito político, en busca de soluciones que permitan mejorar las condiciones de la actividad en Mar del Plata.