El Concejo Deliberante realizó hoy un acto conmemorativo por el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, en el marco del aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, ocurrida el 27 de enero de 1945 por tropas soviéticas.

Ads

La ceremonia se llevó a cabo en el recinto legislativo y fue presidida por el titular del Cuerpo, Emiliano Recalt, junto al intendente Agustín Neme. La fecha fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2005 y cuenta con adhesión municipal.

Durante el acto se proyectó el video institucional Historias de Abuelas. La libertad no se impone, realizado por el personal del Centro Provincial de las Artes-Teatro Auditorium, además de un material audiovisual con imágenes alusivas a la conmemoración. También se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Ads

Puede interesarte

Participaron de la ceremonia el secretario de Educación, Fernando Rizzi; la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone; y los concejales Diego García, Liliana Píccolo, Florencia Ranellucci, Noelia Ríos, Vanesa Benavidez, Rolando Demaio y Marcelo Cardoso. Por el SUIM asistieron integrantes de la institución, incluida su titular, Claudia Malamud.

Como es habitual, se realizó el encendido de velas en memoria de los seis millones de judíos asesinados durante la Shoá; del millón y medio de niños víctimas del mismo período; de las personas asesinadas por el nazismo por sus ideas políticas, religiosas o pertenencia a minorías culturales; y de Los Justos entre las Naciones, que arriesgaron sus vidas para salvar judíos.

Ads

Asimismo, se encendió una vela para recordar a quienes fallecieron en el ataque terrorista del 7 de octubre y para pedir por el regreso de las personas aún secuestradas, y otra para “iluminar el camino por la Paz”.

Puede interesarte

Se recordó que la Municipalidad adhiere al Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, además de expresarse contra los actos de genocidio y condenar todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas.