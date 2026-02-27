El Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio luz verde al Presupuesto 2026 en una sesión que reflejó la división política dentro del recinto. La ordenanza fue aprobada con 14 votos positivos, correspondientes a los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

En tanto, 9 concejales votaron en contra del proyecto, entre ellos los representantes de Unión por la Patria, Acción Marplatense – Frente Renovador y el Frente Renovador. De esta manera, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios para sancionar la herramienta clave de gestión para el próximo ejercicio.

La votación arrojó un total de 23 sufragios debido a la ausencia del concejal Gustavo Pulti al momento de la definición. Su banca no estuvo presente en el recinto cuando se realizó el conteo final.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal contará con el marco financiero para planificar y ejecutar las políticas públicas del próximo año en el distrito de General Pueyrredon.

