Las comisiones de Movilidad Urbana y de Legislación del Concejo Deliberante aprobaron hoy delegar facultades al Departamento Ejecutivo para definir aumentos en la tarifa del transporte público, en el marco del tratamiento de la nota presentada por Cametap, durante una reunión realizada en el recinto.

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El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Guido García y Ariel Martínez Bordaisco, y contó con la participación de Noelia Alvarez Ríos, Vilma Baragiola, Vanesa Benavidez, Julián Bussetti, Marcelo Cardoso, Juan Cheppi, Valeria Crespo, Mariana Cuesta, Solange Flores, Diego García, Ricardo Liceaga Viñas, Pablo Obeid, Florencia Ranellucci y Horacio Taccone.

Durante el debate, Julián Bussetti presentó una moción para delegar facultades al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2026 para determinar aumentos tarifarios. También expusieron Horacio Taccone, Valeria Crespo, Vilma Baragiola y Juan Cheppi.

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Por disposición del reglamento interno, el expediente fue sometido a votación nominal, resultando aprobado por 10 votos afirmativos contra 8 negativos. Las bancadas de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.

El expediente quedó en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria de este jueves, donde se definirá su aprobación definitiva.

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El pedido de actualización tarifaria fue impulsado por Cametap, que solicitó elevar el boleto plano desde los actuales $1.550 a $2.569,48, mientras que el informe técnico del Municipio estableció un valor de $1.922,56, lo que representaría una suba cercana al 24%.