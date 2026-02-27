El Concejo aprobó subas en tasas municipales y cambios en el cobro del alumbrado
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes dio luz verde a las ordenanzas fiscal e impositiva. Habrá un aumento inicial del 11% en la Tasa de Servicios Urbanos y modificaciones en la facturación del alumbrado público.
Este viernes, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó las ordenanzas fiscal e impositiva impulsadas por el gobierno municipal. Entre los puntos principales se encuentra un incremento del 11% en la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), que luego se ajustará según la inflación. Además, se mantiene la tasa vial incluida en el precio de los combustibles y se dispuso que la Tasa por Alumbrado Público deje de cobrarse en la boleta municipal para pasar a la factura de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA).
La votación mostró diferencias marcadas. Entre los mayores contribuyentes, la iniciativa fue aprobada por 15 votos contra 7. En el caso de los concejales, el resultado fue 14 votos a favor y 10 en contra. Hubo 29 votos positivos y 17 negativos.
Acompañaron el proyecto los bloques de Vamos Juntos, La Libertad Avanza y UCR + Nuevos Aires. En cambio, votaron en contra Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador, que expresaron su rechazo a los aumentos y a los cambios en el esquema de cobro.
Así, el Concejo Deliberante continuó con una sesión extraordinaria en la que se analizan el presupuesto municipal y el de Obras Sanitarias para el próximo período, además de debatirse aspectos vinculados a las ordenanzas tributarias recientemente sancionadas.
