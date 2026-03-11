El episodio se dio durante el estreno del “derecho a réplica”, una nueva dinámica del reality que permite que personas del exterior se conecten con los participantes para hablar directamente con ellos. En esta primera experiencia, Lucas apareció a través de un portal instalado en la casa y conversó cara a cara con Luana, luego de que ella decidiera terminar la relación en pleno streaming dentro del programa.

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Durante el intercambio, el joven la enfrentó por lo sucedido y mencionó distintas situaciones de la relación que, según contó, habían ocurrido mientras estaban juntos. En medio de la charla también dejó en claro que el vínculo entre ambos ya estaba terminado.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVugfqZjryM/

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El momento generó un fuerte impacto emocional en la participante, que quedó visiblemente afectada tras el encuentro e incluso expresó que no sabía si iba a poder continuar dentro del juego.

Horas después, desde la cuenta de Instagram de la familia de Luana publicaron un comunicado en el que manifestaron su desacuerdo con lo ocurrido en el programa. “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innecesario”, señalaron.

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En el mensaje también pidieron que la intimidad de la participante no sea expuesta públicamente y defendieron su forma de ser. “Los errores que tuvo ella en su relación y en su intimidad deberían quedar completamente afuera del reality”, expresaron.

Además, remarcaron que la situación afectó mucho a la joven y agradecieron el apoyo del público. “Sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan. Ayudemos a que Lu siga en la casa y, si se va, que sea porque así lo decide”, concluye el comunicado.