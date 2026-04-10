El comercio minorista de Mar del Plata volvió a mostrar signos de debilidad durante marzo. Según un relevamiento del Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP, las ventas retrocedieron un 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. El estudio incluyó distintos centros comerciales a cielo abierto como el Microcentro, Güemes, Constitución y Playa Grande. Además, abarcó rubros como indumentaria, alimentos, ferretería, farmacia y construcción, entre otros.

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Desde la entidad, su presidente Blas Taladrid vinculó la caída a la pérdida de poder adquisitivo. Señaló que los ingresos no logran acompañar la inflación, especialmente en sectores informales. En cuanto a la situación de los comercios, el 42,9% indicó que empeoró respecto al año anterior, mientras que casi la mitad aseguró que se mantuvo estable. Solo un porcentaje reducido percibe mejoras, lo que refleja un escenario general de estancamiento.

Las expectativas tampoco son alentadoras: la mayoría de los comerciantes cree que la situación no cambiará en el corto plazo. En ese contexto, el 87,5% considera que no es momento para invertir y más del 11% evalúa reducir personal. A esto se suma un dato estructural: más del 90% de los comercios no vende de forma online. Con ventas en baja, poca inversión y escasa transformación digital, el panorama sigue marcado por la incertidumbre.

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