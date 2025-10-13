El rápido accionar del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitió recuperar un vehículo robado y detener a uno de los sospechosos, de 17 años, apenas una hora después del hecho.

El operativo se inició tras la denuncia de un vecino que informó que un hombre lo amenazó con un arma de fuego y le robó su Renault Clío. De inmediato, el COM cargó los datos del rodado en el sistema del Anillo Digital, herramienta que permitió su localización minutos más tarde cuando las cámaras detectaron el auto circulando por la zona de Colón y Leguizamón.

Con la información en tiempo real, se dio aviso a personal policial que inició la persecución, en coordinación con el 911. Durante el seguimiento, los ocupantes del vehículo intentaron ingresar en una vivienda con fines delictivos.

Finalmente, el Renault Clío fue interceptado en Garay y 188. Dentro del rodado había dos personas: una logró escapar y la otra, un menor de edad, fue aprehendida.

El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que ordenó las actuaciones por encubrimiento agravado y su traslado a la Unidad Penal de Batán.

Desde el Municipio destacaron que el uso del sistema de videovigilancia y del Anillo Digital “permite dar respuestas rápidas y efectivas ante hechos delictivos, fortaleciendo la articulación entre las fuerzas de seguridad y el COM”.