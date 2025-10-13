La 61° edición del encuentro que reúne a ejecutivos, empresario, economistas y funcionarios se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de octubre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

Ads

El foro contará con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo - de forma virtual, ya que estará en Washington en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del ministro de Modernización Federico Sturzenegger. Para el cierre se espera la presencia del presidente Javier Milei.

Bajo el lema “Juega Argentina: competir, producir, innovar”, se debatirá sobre la carga impositiva y la reforma laboral.

Ads

La agenda del Coloquio IDEA:

Miércoles 15.

Ads

Las actividades del Coloquio iniciarán con la palabra de Mariano Bosch, y Javier “Pupi” Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán y fundador de la Fundación P.U.P.I.

Luego hará una exposición Manuel Muñiz, rector Internacional de IE University y presidente de la Junta Directiva de IE New York College, sobre Orden Global, y se presentará una visión sobre Asia a cargo de Valentín de Miguel, Chief Strategy Officer en Accenture Growth Markets.

Después será el turno de la actividad minera, la palabra de Paul Graves, Chief Executive de Rio Tinto Lithium.

Ads

Además, habrá una exposición del economista Esteban Domecq, de la consultora Invecq, y más tarde llegará el panel de la industria, con la visión de Horacio Marín, Presidente & CEO de YPF, Martín Rappallini, presidente de la UIA, Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, y Martín Migoya Co-fundador y CEO de Globant.

Durante la jornada se espera la palabra del ministro Luis Caputo desde Estados Unidos.

Jueves 16.

La jornada se inaugurará con la mesa de “Innovación”, donde disertarán Guido Solari, Partner en Integration Consulting y Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina. A continuación expondrá Daniel Rabinovich, CEO en Mercado Libre.

La agenda sigue con Marcela Fernie, Managing Director de Banco Galicia; Francisco Simón Errecart, CEO & Founder de Humming Airways; Santiago Sosa, CEO de Tiendanube, y Roger Zaldívar, director científico de Instituto Zaldivar, para hablar sobre formas de “gambetear el staus quo”

Siguiendo con el desafío de la innovación, hablará Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.

La discusión impositiva estará a cargo de Matías Surt, socio director de Invecq, y le seguirá Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.

Bajo el lema “Paremos la pelota, repensemos los impuestos”, dialogarán Nicolás Braun, gerente general de Supermercados La Anónima; Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina; Gustavo Lopetegui, fundador y director de Pampa Cheese; Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast, y Martín Ticinese, presidente en Cervecería y Maltería Quilmes.

Luego será el turno de la mesa de los gobernadores para la que están confirmados: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).

Viernes 17.

La jornada iniciará de manera virtual con una presentación de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Al finalizar, expondrá Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luego darán su visión de la actualidad Rosendo Grobocopatel, Founder de Constelaciones, y Bernarda Cella, CEO & Founder de Olga.

Además, habrá una mesa de gobernadores, en este caso con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), y Leandro Zdero (Chaco).

La agenda continuará con Santiago Bulat, economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting, e Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, quienes hablarán de temas relacionados al trabajo y la enseñanza.

Al finalizar, se espera la palabra del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien hablará junto a Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison, y Hernán Sánchez, titular de Celsur Logística.

Para el cierre se espera la palabra de Javier Milei, presidente de la Nación.