El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5 lanzó una campaña solidaria destinada a reunir cajas navideñas que serán entregadas a familias acompañadas por la ONG Palestra. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca sumar alimentos típicos de la mesa festiva junto con cartas que transmitan buenos deseos para estas fiestas.

Las cajas pueden incluir pan dulce, turrones, bombones, golosinas u otros productos tradicionales. Además, se invita a quienes participen a sumar una carta escrita a mano, con un mensaje afectuoso y cercano, entendiendo que un gesto personal puede marcar una diferencia en quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Desde la institución sugerieron un tamaño de caja de 20 cm x 40 cm. Las donaciones serán recibidas hasta el 19 de diciembre, de lunes a viernes, entre las 8 y las 16, en la Sede Central del Colegio de Técnicos – Distrito 5, ubicada en Dorrego 1371, Mar del Plata.

Las contribuciones serán entregadas posteriormente a la ONG Palestra, organización que acompaña a niñas, niños y adolescentes que necesitan contención y apoyo.

“Desde el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito V trabajamos durante todo el año acompañando a la comunidad a través de distintas campañas solidarias. En esta oportunidad, junto a la ONG con la que venimos colaborando, impulsamos una nueva acción navideña con el objetivo de tender puentes y acercar ayuda a quienes más lo necesitan”, señaló Yamila Riva, vocal del Colegio y coordinadora de la iniciativa.

Por su parte, Diego Haag, presidente del Distrito 5, destacó: “Nuestro compromiso es seguir siendo un nexo entre técnicos, vecinos e instituciones, promoviendo la participación y la solidaridad como valores fundamentales”.