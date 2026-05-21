La institución asesoró técnicamente y solventó la realización de los trabajos que permiten la colocación de equipos de aire acondicionado (frío/calor) para mejorar el bienestar de las personas mayores que residen en el hogar.

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En una recorrida por el Hogar Municipal de Ancianos “Eva Perón”, autoridades del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 y de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio destacaron la finalización de las obras de adecuación eléctrica realizadas para mejorar las condiciones de habitabilidad del establecimiento.

Durante la visita observaron las instalaciones ylos trabajos ejecutados en las últimas semanas, que incluyeron la modernización del sistema eléctrico del edificio. La intervención permitió dejar el espacio en condiciones para la colocación de equipos de aire acondicionado (frío/calor), fundamentales para el bienestar y confort de las personas mayores que residen en el lugar.

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Participaron del recorrido el presidente del Colegio de Técnicos Distrito V, MMO Diego Haag, junto a la secretaria MMO Vanesa Rodríguez y el coordinador del Área de Electromecánica TME Emilio Beltrán. Por parte del Municipio estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schütrumpf; la directora general de Recursos Humanos a cargo del hogar, Viviana Araujo; y la administradora del establecimiento, Paula Augusta.

El presidente del Colegio, MMO Diego Haag, explicó que la iniciativa surgió tras una consulta técnica vinculada a la instalación de equipos de climatización de parte de la Secretaría de Desarrollo Social. “A partir de ese requerimiento realizamos el asesoramiento correspondiente y, luego, a nivel institucional, definimos acompañar con los recursos necesarios para concretar la obra. Desde esta gestión entendemos que nuestro rol también es dar respuestas concretas a necesidades de la comunidad”, sostuvo. Además, destacó el acompañamiento del Consejo Directivo y de la matrícula, así como la participación de profesionales matriculados en la ejecución de los trabajos.

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Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schütrumpf, valoró la articulación lograda y agradeció la colaboración. “Contábamos con los materiales, pero los procesos administrativos muchas veces no permiten avanzar con la rapidez necesaria. La respuesta del Colegio fue inmediata y muy generosa, lo que permitió concretar una obra clave en un edificio centenario que requiere mantenimiento permanente”, expresó.

Desde el Colegio de Técnicos subrayaron que este tipo de acciones forman parte de una línea de trabajo sostenida, orientada a fortalecer el vínculo entre instituciones y a contribuir, mediante aportes técnicos y económicos, a mejorar la calidad de vida de la comunidad.