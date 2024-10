Tras el comienzo de su tratamiento y su aprobación en Comisión de Legislación, Mar del Plata está cada vez más cerca de la construcción de la torre de 35 pisos que se pretende ubicar en Playa Chica. El proyecto fue presentado por la empresa Paisajes Urbanos MDP y pretende levantar dos edificios, donde deberían preservar inmuebles considerados de valor patrimonial.

Sin embargo, la iniciativa excede ciertas normativas y límites de la jurisdicción y zona y por lo tanto recibió el visto negativo por una gran parte de la sociedad. Ante esto, se incluyó la idea de que los fondos recaudados sean destinados para la recuperación de la Rambla casino, que es jurisdicción de Provincia.

El proyecto presentado por Florencia Miconi, titular de la S.A y CEO de la constructora IMASA, tiene como escenario dos torres, una de 35 pisos y otra de 5 en el escenario de Playa Chica, en las inmediaciones del edificio de Cabo Corrientes. Esta idea pretende ubicarse precisamente en Alem, Falucho, Aristóbulo del Valle y Gascón, donde está emplazado el chalet de María Frers de Mahnâ y dos más de valor patrimonial, obras del reconocido ingeniero Alula Baldassarini.

Sobre esto, el secretario general del Colegio de Martilleros, Oscar Cherú dialogó con El Marplatense y expresó: “Durante la jornada de este lunes, en la Comisión de Legislación, se avanzó con el proyecto de la construcción de una torre de 35 pisos en la zona del barrio Stella Maris. Ante esto, desde el Colegio de Martilleros presentamos un documento en donde afirmamos descontento con la misma”.

"Nosotros participamos de la reunión de la Comisión de este lunes pero días anteriores presentamos una carta en donde concretamente manifestamos la posición respecto a la construcción que tanto cuestionamiento está teniendo en estos días en Mar del Plata. Estará ubicada en Alem y Gascón, tendrá 125 metros de altura y así no se estaría cumpliendo con una serie de parámetros no solo edilicios sino que tienen que ver con la zona y el paisaje urbanístico de la ciudad, uno de los elementos más cuestionados", dijo.

"Nuestra opinión tuvo que ver con que en el expediente 1865/24 no debería ser aprobado por los siguientes considerandos: que no encuadra en la reglamentación vigente, que excede parámetros razonables, no preserva el patrimonio de Mar del Plata, afecta en forma directa a los vecinos del sector y distorsiona el paisaje del lugar. Como Colegio profesional, nos pareció importante emitir opinión al respecto, la cual fue incorporada al expediente. Pero más allá de la aprobación que tuvo por mayoría porque el oficialismo es quien la tiene en el seno del Concejo, ahora viene la segunda etapa, la de Hacienda, para resolver el proyecto en una próxima sesión con una Ordenanza", indicó.

Y adhirió: "También tendremos que destacar que ayer se cuestionaron dos puntos que tienen que ver con el informe de Obras Sanitarias por los servicios, no solo de cloaca y agua sino también el del impacto ambiental que se pidió que se incorpore".

"Creo que todavía quedan temas por tratar y resolver porque es un tema de mucha importancia y trascendencia en la ciudad. Escuchamos muy atentamente la presentación de los vecinos, de concejales de la oposición pero lamentablemente no pudimos escuchar los fundamentos de por qué si, pertenecientes al oficialismo. Esto sería importante conocerlo porque nos interesa como ciudadanos todos los motivos. Son obras que trascienden, que van a durar muchísimos años y que impactarán en la zona", aclaró.

"Nos sorprendió lo rápido que fue tratado todo esto y creemos que merecemos explicaciones porque seguramente ahí es donde uno pueda entender a quienes están detrás de la aprobación", concluyó el referente.