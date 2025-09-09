El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata expresó su “profunda preocupación” por los cuestionamientos del intendente Guillermo Montenegro hacia la jueza de menores Mariana Haydée Irianni, quien había dictado un fallo que obligó al municipio a garantizar la gratuidad del transporte público urbano de pasajeros durante las elecciones del domingo 7 de septiembre.

La controversia se originó a partir de la resolución judicial que dispuso que los vecinos pudieran trasladarse sin costo durante la jornada electoral. Montenegro, a través de redes sociales y en distintos medios, criticó duramente la medida al señalar que el Municipio no contaba con los recursos para afrontar esa disposición ni había sido consultado previamente.

Desde el Colegio de Magistrados remarcaron que “el Estado de Derecho requiere del respeto a la división de poderes y, en particular, a la independencia judicial”, y consideraron indispensable “el apego a ultranza a los principios republicanos que emanan de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial”. En esa línea, recordaron que existen los mecanismos revisores pertinentes en caso de disconformidad con una decisión judicial, pero que ello no habilita a realizar cuestionamientos personales hacia una magistrada en ejercicio de sus funciones.

El cruce entre el jefe comunal y la Justicia sumó tensión al debate sobre el financiamiento y la accesibilidad del transporte público durante los comicios, un tema que también despertó posiciones encontradas en el arco político local.

