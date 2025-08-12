El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) manifestó su preocupación por las condiciones de prestación del servicio eléctrico en gran parte de las cooperativas eléctricas bonaerenses, en especial por la precarización de controles para que contraten a un director técnico.

Según informaron, “menos del 19% de las cooperativas presentaron los contratos de estas tareas en la mencionada institución”.

Además, el presidente de la entidad, Jorge Castellano, recordó que el representante técnico del servicio de distribución eléctrica “debe ser ingeniero con la especialidad adecuada para la tarea y matriculado en el CIPBA”, y remarcó que el profesional “cumple un rol clave para garantizar que el suministro eléctrico mantenga parámetros técnicos adecuados, como que la tensión sea estable, que los cortes se reduzcan al mínimo, que se planifique el crecimiento de la red y que realicen las tareas de mantenimiento necesarias”.

En ese sentido, también aclaró que “el representante debe remitir periódicamente una declaración jurada que informe sobre la de calidad del servicio prestado al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), para calcular las eventuales multas económicas que correspondan por incumplimientos que luego deben ser acreditadas en beneficio de los usuarios afectados”.

Por otro lado, desde la institución aseguraron que “en la práctica se evidencia un preocupante desinterés en hacer cumplir esta normativa, lo que permite a más del 80% de las cooperativas evadir obligaciones colegiales, tributarias y previsionales, generando un perjuicio no sólo al sistema institucional, sino también a la seguridad y calidad del servicio que reciben los usuarios”.

“Para cumplir con estas funciones, algunas cooperativas podrán tener como empleados a ingenieros que formalmente asuman dicho rol, pero además de su capacidad técnica, es fundamental la independencia de criterio para opinar técnicamente, sin tener en cuenta otros intereses y solicitar las acciones conducentes a un buen funcionamiento, lo que no siempre puede hacer un empleado que se dirige a un jefe”, señaló Castellano.

Frente a este panorama, el titular del CIPBA advirtió que la ausencia de este control independiente “genera un vacío de trazabilidad en las decisiones técnicas, lo que podría derivar en fallas graves, afectando tanto la seguridad de las personas como la integridad de las propiedades y de las instalaciones”.

"La reducción de estos riesgos, a nuestro criterio, debería ser el objetivo principal de las autoridades provinciales, los líderes de las cooperativas y los intendentes. Nos llama poderosamente la atención que ninguno de esos estamentos exija el cumplimiento de una norma que protege a la comunidad”, cuestionó.

Por último, el Colegio de Ingenieros bonaerense insistió en que la figura del responsable técnico matriculado “no es una formalidad administrativa, sino una garantía para los usuarios y un pilar para la transparencia, calidad y seguridad del servicio eléctrico”. Por ese motivo, instó a las cooperativas y a las autoridades competentes a que asuman el compromiso de cumplir con la normativa y fortalezcan la supervisión técnica en el sector.