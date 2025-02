El Comité Olímpico Argentino realizó esta noche en el Teatro Tronador BNA una particular presentación de 100 años de olimpismo y realidad olímpica ante toda la comunidad deportiva de la ciudad.

Entre los invitados de lujo se encontraban los campeones olímpicos Paula Pareto y Walter Pérez que además, son parte de la Comisión de Atletas del COA. Incluso el medallista de oro con Juan Curuchet, es el presidente de la misma. Estuvieron presentes deportistas y dirigentes de la ciudad, así como el presidente de Deportes Mar del Plata, Sebastián D´Andrea, el presidente del EMTuR, Bernardo Martín y el presidente de la Comisión de Deportes en el Concejo Deliberante, Ricardo Liceaga Viñas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia junto al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. El máximo dirigente del deporte nacional señaló que “Mar del Plata tiene todo para ser sede de los Juegos Sudamericanos de Playa y que se estén cumpliendo 30 años de los Panamericanos de 1995 es muy importante para la ciudad”.

Por su parte y a su turno, Montenegro señalo que “Entendía que los Juegos Sudamericanos de Playa no podían ser en otro lugar, para mí era al revés, no puede ser en otro lugar. Por ahí pensaban que no era el momento, pero si no empujás no lo hacés. Es laburando todos juntos, no hay otra. Además sucede en los 30 años de los Panamericanos que no es algo menor que el deporte en Mar del Plata”.

(Foto: Prensa COA)

El escenario se tiñó de oro a continuación, luego de que la Playa Olímpica tuviera su presentación oficial como parte del calendario deportivo del COA, porque Pareto y Pérez se refirieron al rol que hoy cumplen. La Peque indicó que “estamos haciendo un lindo equipo entre todos. Me siento muy cómoda estando en este equipo, siento que aporto, que sumo y que me escuchan del otro lado. Y por eso estamos, y por eso somos parte de este equipo”. También explicó que “lo que hacemos desde nuestro lado es aportar lo que la atleta necesita y llevarlo a donde tal vez pueden hacer un poco más de acciones reales. Somos un intermediario”.

El ex ciclista, remarcó el trabajo que hacen muchas otras personas: “estamos poniendo nuestra voz en representación de todos los atletas. Nosotros somos la cara más visible, pero hay un montón de atletas que están tratando de aportar sus ideas para que nosotros demos esa discusión. Hoy nos sentimos parte”.

(Foto: Prensa COA)

RECORDANDO MAR DEL PLATA 1995

En marzo, se cumplirá el 30° aniversario de los Juegos Panamericanos de 1995 y se armó un panel de dirigentes y deportistas que formaron parte de aquella gesta para recordar como se obtuvo la sede y varias anécdotas de la organización.

Estuvieron presentes Rubén Aguilera, Federico Maidana, Víctor Sergio Groupierre, el Arquitecto Alejandro Bolgeri y la campeona panamericana, Nora Vega.

MENCIONES PARA LOS MARPLATENSES OLÍMPICOS Y PANAMERICANOS

Para finalizar la noche en el Teatro Tronador BNA, el Comité Olímpico Argentino entregó una serie de reconocimientos para los marplatenses que formaron parte de Juegos Olímpicos y Panamericanos. Fueron desfilando muchas de las grandes figuras del deporte local que durante muchos años fueron referentes en sus deportes y algunos que incluso hoy lo son:

Menciones Olímpicas: Mariano Sala, Florencia Borelli, Inés Arrondo, Valentina Aracil, Pablo Abal, Luis Viera, Martín Conde, Ulises Saravia, María de los Ángeles Peralta, Mariano Mastromarino, Damián Jajarabilla, Gustavo Guglielmone, Cristian Rosso, Brian Rosso, Leandro Usuna, Juan Alberto Merlos, Verónica De Paoli, Ana María Comaschi, Héctor Patri, Matías Dell Olio y Raúl Halkett.

(Foto: Prensa COA)

Menciones Panamericanas: Nora Vega, Verónica De Paoli, Leonardo Malgor, Patricia Santana, Bettina Fulco, Luis Lazarte, Luis Pascal, Ezequiel Albelo, Paula Parisi, Silvana Calcagno, María Virginia Coronel, Silvia Poyano, Gaston César, Rafaela Olivera Araus, Andrea González, Mariana Ratti, Sergio McCargo, Guillermo Casian, Pablo Faggian, Guillermo Trinaroli y Natalia Martínez.

Campeones mundiales de patín: Claudia Rodríguez, Raúl Scafati, Maira Arias y Ken Kuwada.