Con una jornada colmada de espíritu deportivo y camaradería, el Club Ecuestre Mar del Plata celebró su 59° aniversario con un concurso especial de salto que convocó a binomios de toda la región. El evento se desarrolló en el predio de Scaglia y Costa Azul, consolidando una vez más el prestigio organizativo de la institución presidida por Chango De la Colina.

Ads

Durante el día se realizaron pruebas en diversas categorías y alturas -desde “manejo” hasta 1,20 metros- en un entorno familiar y festivo. El jurado estuvo encabezado por Nicolás Dazeo, con la locución de Alfonso D’Alessandro y el diseño de pista a cargo del reconocido armador Emilio Sucar Grau.

Los binomios ganadores recibieron cucardas y productos de talabartería como reconocimiento a su desempeño, en una jornada que reafirmó el compromiso del Club con la promoción de la equitación y el fortalecimiento del deporte hípico en la ciudad.

Ads

Puede interesarte

Con esta edición aniversario, el Club Ecuestre Mar del Plata celebra casi seis décadas de historia, trabajo y pasión, destacando el rol fundamental de su Comisión Directiva, socios y colaboradores en el crecimiento de la actividad ecuestre local.

Ads