DESAFIANTES dirigida por Luca Guadagnino, con Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor. En cines.

-El tráiler nos vende un trío sexual con aire a thriller pornosoft de los 90’s, con la ascendente Zendaya aprovechando el impulso de la exitosa serie Euphoria. Pero Guadagnino, director demasiado autoconsciente, lo que hace es llevar a Desafiantes por otro lado: lo suyo es la analogía entre el mundo de los deportistas competitivos y el mundo de los vínculos afectivos, con la posibilidad real de que personajes así sientan pasión o emoción, sin caer en la manipulación. Digamos que el director se toma un poco en serio y otro tanto en broma todo esto que sucede, divirtiéndose con el nivel de histeria de las relaciones sentimentales del presente. El trío protagónico cumple y Desafiantes es por momentos una película para tomar en serio y en otros pasajes una película adolescente disfrazada de psicodrama. El riesgo que corre Guadagnino es el de engolosinarse tanto con el espíritu de sus personajes que nunca termina de cerrar una idea. El final es una demostración de eso, una pelota al lado de la red que el director nunca remata, para aprovechar la metáfora deportiva. Una película más interesante de lo que es en apariencia, pero una mucho menos atractiva de lo que se cree.

LA GRAN EXCLUSIVA dirigida por Philip Martin, con Billie Piper, Gillian Anderson, Rufus Sewell. En Netflix.

-Esta película es el detrás de escena de cómo la BBC consiguió entrevistar al Príncipe Andrés acerca de su amistad con Jeffrey Epstein, condenado por trata de personas y abuso sexual, y finalmente suicidado en prisión. Y es, claro que sí, otra película sobre periodismo. Lo que importa aquí es ver qué se juegan esos personajes, especialmente en un contexto como el que se muestra la película, en el que los medios tradicionales están perdiendo el negocio. Claro que la tensión está dada en la recreación final de esa entrevista, algo que termina demostrando la fatuidad de todo el resto: La gran exclusiva no logra hacer de sus protagonistas criaturas con volumen, e incluso el conflicto de una productora no tomada demasiado en serio parece no merecer la atención que merece si medimos las dimensiones de ese conflicto con los otros que contrapone el relato. Hace unos años Frost/Nixon construía también un relato que iba tensando la cuerda hasta la recreación de una entrevista. Si allí Ron Howard lograba construir un mundo, Martin no logra lo mismo aquí. Incluso, si uno mira la nota real por YouTube, descubrirá la manipulación sutil que se hace con la representación del Andrés de Sewell, una caricatura patética. La gran exclusiva es más interesante por el momento histórico que recrea que por su valor real.

RED dirigida por Domee Shi, con las voces originales de Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse. En Disney+ y en cines.

-Tal vez ya la vieron en Disney+, pero ahora tienen la oportunidad de verla en la gran pantalla. Esta pequeña y agradable película de Pixar tiene como protagonista a una chica un poco arrogante que descubre una maldición familiar que repercute en todas las mujeres: cuando se vuelven adolescentes y las emociones les ganan, se convierte en pandas rojos gigantes. Y como el seno de esta familia es de evidentes raíces asiáticas, la película de Shi terminará siendo otra película de kaijus, esos monstruos enormes a lo Godzilla. Hermosa reflexión sobre la adolescencia, la amistad y el amargo proceso de crecer, Red es como toda película de Pixar por un lado un prodigio técnico y por otro, una rigurosa relación entre sus temas y sus formas. Como si fuera poco, la perfecta recreación de las boys band a lo Backstreet Boys es otro hallazgo que conceptualiza un tiempo y un lugar de la cultura popular juvenil.

THE GREATEST HITS dirigida por Ned Benson, con Lucy Boynton, Justin H. Min, David Corenswet. En Star+.

-Drama romántico con elementos fantásticos, un subgénero siempre atravesado por cierta melancolía y la aceptación de las historias imposibles. The greatest hits se suma a la nómina con una premisa que intenta hacer narración una idea: las canciones nos transportan en el tiempo. Es lo que le pasa a la protagonista que, apesadumbrada por la muerte de su novio, descubre que cada vez que escucha una de las canciones que formaron aquella relación, viaja al pasado para revivir alguna situación durante los minutos que dura el tema. Eso es lo que hace andar a la película, que en verdad es una historia sobre el poder soltar el pasado y lo nocivo de la nostalgia excesiva. Uno de los problemas de estas películas es construir una lógica narrativa que debe ser explicada, algo de lo que Benson se desentiende bastante y hace avanzar la historia sin que lo inverosímil nos preocupe demasiado. Tal vez el único problema real, de un film que está bien en líneas generales, sea su falta de audacia y una falta de pasión que la vuelven un poco desabrida.

EL PODER DE LOS CENTAVOS dirigida por Craig Gillespie, con Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio. En Max.

-Esta es una de esas películas para ver con un manual de instrucciones y tratar de entender toda la terminología sobre el mundo de las finanzas que nos arrojan a la cara por segundo. Lo cierto es que hace unos años un grupo de pequeños inversores, representantes de la clase trabajadora, generaron una revolución en Wall Street comprando acciones de una empresa insignificante. Y se hicieron millonarios. Obviamente esto generó una contraofensiva del poder económico, que no toleró la derrota a manos de un grupo de simplones liderado por uno de esos gurúes de las redes sociales. Uno puede o no entender esto, pero en El poder de los centavos hay algo más allá, que es la representación de un mundo que ha cambiado para siempre, uno donde hasta el vecino de la esquina, con un smartphone en la mano, puede jugar a la timba financiera; de jóvenes improductivos fascinados con la idea de hacer guita apostando desde su teléfono. El poder de los centavos es presentada como una comedia dramática basada en hechos reales, cuando en verdad es un film de terror.