RECUERDOS MORTALES dirigida por Adam Cooper, con Russell Crowe, Karen Gillan, Marton Csokas. En cines.

-Un policía que padece Alzheimer y se ha sometido a un novedoso tratamiento es convocado por un condenado para que revea su caso, que ha dejado algunos cabos sueltos. La propuesta, entonces, es una invitación a jugar un poco el juego de la mente, a tratar de recordar el pasado difuso, en un relato que suma capas de manera bastante interesante. Hasta que, claro, tiene que resolver y empieza con una serie de giros a cuál más inverosímil. Ahí es donde Recuerdos mortales muestra sus cartas y se cae a pedazos, porque quiere pasar por ingenioso algo que es decididamente una tontería insostenible. Lo único que hace que mantenga el interés es la presencia de Crowe, un actor enorme, que aquí no luce demasiado pero así y todo es lo suficientemente profesional como para decir sus parlamentos con convicción y hacernos creer ese personaje imposible que le tocó en suerte.

RIPLEY (miniserie) creada por Steven Zaillian, con Andrew Scott, Johnny Flynn y Dakota Fanning. En Netflix.

-Los textos de Patricia Highsmith, una de las más grandes autoras de relatos policiales, han tenido infinidad de adaptaciones. Esta, a cargo de Steven Zaillian, es decididamente las más acabada, no sólo porque traslada el texto original con elegancia y precisión, sino porque además parece también querer abarcar a aquellos autores que se inspiraron en la escritora. Y aquí hay mucho de Hitchcock, que adaptó Extraños en un tren, y buena parte de esos relatos de misterio ambientados en la Europa de mediados del siglo pasado. Ripley vuelve sobre las andanzas del estafador Tom Ripley y su viaje a Italia para intentar convencer de regresar a EE.UU. al hedonista hijo de un ricachón. Y es otra historia ambigua (la sexualidad está un poco más explícita), que surfea la mente de un simulador compulsivo como el obsesivo y camaleónico Ripley, cuya impotencia (que es también mirada de clase), lo lleva a indetenibles estallidos de violencia. Lo genial de Ripley es que se balancea entre lo mecánico y lo impulsivo. Y por si la historia no alcanzara, y las actuaciones no fueran suficiente (Scott nació para este personaje), la miniserie es de una belleza visual que resulta fascinante.

AGENTE X: ÚLTIMA MISIÓN dirigida por Renny Harlin, con Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Clifton Collins Jr. En Prime Video.

-Hay una máxima en el cine contemporáneo que indica que a cada chancho le llega su John Wick. Y en esta historia de agentes de la CIA a punto de ser traicionados, Aaron Eckhart -otrora actor con cierta reputación- espera ansiosamente ese personaje de acción que le permita una franquicia a partir de la construcción de un universo con sus particularidades. Y no lo logra porque la película es flojísima, sin una escena de acción más o menos recordable y con un protagonista al que se le quiere incorporar un misticismo que nunca llega. El Steve Vail de Eckhart es un agente marginal que se gana la vida como albañil, por lo que ocasionalmente termina usando el fratacho y la cuchara como arma mortal. Ni ese gesto ridículo le alcanza a Agente X: última misión. Es curioso que todo luzca tan poco imaginativo cuando detrás de cámaras está Renny Harlin, director especializado el género, aunque, es cierto, su época de gloria estuvo allá por los 90’s con películas como Duro de matar 2 o Riesgo total. El bueno de Renny hace lo que puede con una historia que es menos de lo mismo.

SIEMPRE HABRÁ UN MAÑANA dirigida por Paola Cortellesi, con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano. En cines.

-Esta película protagonizada, escrita y dirigida (es su ópera prima) por Paola Cortellesi demuestra que el problema de algunas películas que corren detrás del viento de época no es eso, sino que son malas. Siempre habrá un mañana es claramente una película que se activa con los debates del presente acerca del rol de la mujer y la violencia masculina, pero lo hace con inteligencia, con creatividad para fusionar diversas capas del relato, con un altísimo grado de emoción y con un sentido del humor a veces retorcido para retratar la violencia a la que es sometida una mujer por parte de su marido en la Italia de los años 40’s. Cortellesi juega con los tonos del neorrealismo (la gran invención del cine italiano) en el retrato de esta familia que vive el posible casamiento de la hija como una forma de salir de la situación marginal en la que viven. Y así, entre canciones románticas utilizadas en sentido irónico, un grotesco excelentemente calibrado y actuaciones ajustadísimas en su representación de la iconografía de lo italiano, Siembre habrá un mañana va construyendo el camino de esa mujer y, también, el de un país.

HIJOS DE PERRA dirigida por Josh Greenbaum, con las voces de Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher. En Max.

-Una estructura clásica de la comedia norteamericana es la del relato que involucra a un grupo definido de personajes en un lapso concreto de tiempo. Por lo general son historias de amistad que se resuelven en una noche en la que los personajes viven una aventura transformadora. Hijos de perra aplica a esos conceptos, pero le suma una singularidad: los protagonistas son cuatro perros. La película cuenta la historia de un perro maltratado que no entiende la maldad de su dueño y que, iluminado por un grupo de perros callejeros acerca del maltrato al que era sometido, emprenderá un viaje de regreso al hogar para… arrancarle de un mordisco el miembro viril a aquel sujeto. Sí, la sutileza no es lo van a encontrar aquí (la escatología y el humor sexual son la regla), pero a cambio nos llevaremos una sucesión de chistes perfectos provenientes de la mente del director Josh Greenbaum, el mismo de la esplendorosa Barb and Star go to Vista del Mar. De fondo, una moraleja sobre la importancia de la libertad en esta mezcla hilarante entre Homeward bound y Supercool.