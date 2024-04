COPPOLA, EL REPRESENTANTE (miniserie)creada por Ariel Winograd, con Juan Minujín, Monica Antonopulos, Joaquín Ferreira. En Star+.

-En esta suerte de revival de personajes icónicos de los 80’s y 90’s que está haciendo el audiovisual nacional, la figura de Guillermo Coppola era indispensable para pensar a cierto estatus de la farándula y la opulencia de aquellos años. Así lo entendió Ariel Winograd, que lejos de construir una apología del personaje y una celebración de sus andanzas de la noche porteña, prefirió ir por los terrenos de la ficción y la sátira, rompiendo constantemente la idea de la biografía a lo Wikipedia. Winograd, el mejor director de cine cómico del país, destruye el verosímil del biopic y apuesta por incorporar a este recorrido sin cronología alguna por la historia del representante de Maradona los tonos del cine y de la televisión argentina de aquellos tiempos (hay guiños al canal Venus, al VHS, a Ritmo de la noche, a publicidades icónicas). Se podría decir que la estructura de estos seis episodios está relacionada con el vínculo profesional entre Coppola y Maradona, pero la miniserie salta de año en año buscando pequeños hitos que van edificando una mirada sobre el protagonista: un fabulador, un vendedor compulsivo, alguien que no puede dejar de ser el personaje que construyó durante las 24 horas de los 365 días del año. Sin embargo, no hay aquí una glorificación del chanta triste, sino algo más complejo, tal vez inasible sobre un personaje fascinante pero repudiable a la vez. Muy interesante.

LAZOS DE VIDA dirigida por James Hawes, con Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter. En cines.

-Nicholas “Nicky” Winton fue un filántropo británico que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial ayudó a rescatar más de 600 chicos de las garras del nazismo. Lazos de vida es un drama prolijo y bien narrado que cuenta esta historia en dos tiempos. El primero, la misión en sí, cuando Winton y un grupo de conocidos llevó adelante esta complicada acción mientras los nazis avanzaban por toda Europa. El segundo, hacia fines de los 80’s, cuando el protagonista, atormentado por las figuras de los chicos que tal vez no pudo rescatar, decide que la historia se conozca, pero nadie le presta el debido interés. Si bien la película va narrando estas instancias con algo de distancia, aunque con la máscara de Hopkins como punto de interés que nos atrae y nos hace seguir viendo, en el último acto aplica una serie de golpes, que no bajos, pero que vuelven a Lazos de vida profundamente emotiva, que habla en todo caso del poder de los medios de comunicación cuando son usados en el buen sentido. No es una gran película, pero revela una historia que merecía conocerse y lo hace con el pulso justo para no excederse en lo lacrimógeno.

ARTHUR dirigida por Simon Cellan Jones, con Mark Wahlberg, Nathalie Emmanuel, Simu Liu. En cines.

-Otra historia real llevada al cine. Mikael Lindnord fue el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, una disciplina que involucra diversas pruebas que requieren una alta exigencia física. En una de esas travesías, cuando ya estaba un poco de vuelta y buscaba un reto que le resignifique la nueva etapa que atravesaba en su vida, tuvo una experiencia particular: en medio de la selva de Costa Rica, mientras competía con su equipo, se cruzó con un perrito callejero al que alimentó. Y luego de varios kilómetros, escalada por medio, volvió a encontrarse con el perrito, al que llamó Arthur (por el rey) y lo incorporó al equipo. La película de Cellan Jones -que toca todos los lugares comunes-, funciona muy bien como relato deportivo (tiene alguna secuencia que a los que padecemos vértigo nos hará retorcer en la butaca) y también como historia de segundas oportunidades. Sin embargo, con la aparición del perro cede al encanto del melodrama y busca el lagrimón efectista, con recursos un poco espurios. Pero la historia es tan increíble, Wahlberg es un intérprete sólido en estos films que requieren un compromiso físico y el perro actúa tan bien, que Arthur nos chantajea un poco y nos termina ganando por cansancio. Una película no apta para rigurosos.

PALM ROYALE (serie) creada por Abe Sylvia, con Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern. En AppleTV.

-Maxine es una mujer decadente que busca pertenecer a toda costa a la alta sociedad, en la Palm Beach de 1969. Tanto es así, que en la primera escena la vemos entrar, colándose por arriba de un paredón, a un exclusivo club lleno de señoras ricachonas y aburridas. Ese ingreso fallido (porque la echarán) será finalmente el ingreso a un universo de apariencias y secretos, repleto de personajes capaces de cualquier cosa por sostener un estatus. Así contada, Palm Royale parece otra de esas series cínicas cuyo único sentido es decirnos que todo es una mierda y nadie se salva. Pero no, Palm Royale es una sátira chispeante y tiene un elemento clave: Kristen Wiig. La actriz, la mejor comediante norteamericana del Siglo XXI, es capaz de darle a su Maxine una dosis de ingenuidad que vuelve querible a su patetismo. Y así, avanza con el resto de los personajes, gente odiosa que detrás de la superficie va revelando aspectos más humanos. Palm Royale se podría quedar en la fácil, pero acierta en ir hacia un lado menos efectista. Y lo hace acompañada de un diseño visual notable, copiando el espíritu de los viejos melodramas hollywoodenses. Imperdible.

DETRÁS DE LA VERDAD dirigida por Miles Joris-Peyrafitte, con Hilary Swank, Olivia Cooke, Jack Reynor. En cines.

-Hilary Swank, la mujer que ha nacido para sufrir en el cine, interpreta aquí a una periodista que se entera a los pocos minutos de que su hijo adicto ha sido asesinado. Eso la lleva a reencontrarse con su nuera embarazada, en una película que parece un drama intimista entre dos mujeres unidas por una tragedia que tienen que superar sus diferencias, relato que progresivamente se va volviendo un thriller policial. Esa indefinición en el tono le juega en contra a la película, que nunca termina por hacer propias las reglas del film de misterio y comienza a dar vueltas con una serie de giros un poco imposibles. O si no imposibles, se vuelve un poco berreta para la intensidad del drama que cuenta. Obviamente Swank es muy buena y hace este personaje de taquito, pero el material que entrega Detrás de la verdad es tan limitado que todo queda en un tono de discreción. Y el final quiere jugar con una ambigüedad que nadie le pidió. No está necesariamente mal, pero es una película del montón.