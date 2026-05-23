THE MANDALORIAN (serie) creada por Jon Favreau, con Pedro Pascal, Chris Bartlett, Katee Sackhoff. En Disney+.

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-Es posible que algunos no sepan de qué se habla cuando se habla de The Mandalorian y por eso el estreno de cines de esta semana le significará nada, pero lo cierto es que a lo largo de tres temporadas la serie creada por Favreau se convirtió en una de las cosas más felices que salieron de esa usina inagotable del universo Star Wars. La serie imagina a un personaje integrante de un particular credo, que tiene que rescatar a una criatura. Punto de inicio de una serie que es pura algarabía, alejándose de la pesadez de los subtextos y las obsesiones de la saga original y tirándose de cabeza a la aventura hecha y derecha, como en los viejos seriales donde los personajes iban de acá para allá sin importar demasiado el trasfondo. Con ese espíritu, la serie crecía a su vez de la mano del carisma que exudan sus dos protagonistas, el lacónico Mando y el muy querido Grogu. Hay capítulos brillantes, donde la aventura y la comicidad se dan la mano, y una lectura acertadísima de Favreau respecto de cómo recuperar las lecciones del cine clásico. Una maravilla.

STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU (película) dirigida por Jon Favreau, con Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Martin Scorsese. En cines.

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-Ni lento ni perezoso, en vez de seguir extendiendo la serie, Disney imaginó que detrás de este universo había una película. Con los mismos responsables a cargo del guion y del desarrollo, y con Favreau también detrás de cámaras, finalmente Mando y Grogu tienen su experiencia de larga duración, que para algunos podrá sonar a un capítulo extendido. Y si bien pueden estar en lo cierto, la verdad es que la película sostiene la lógica de la serie centrada en misiones, en viajes, en aventura, en comicidad y en acción. Aquí el protagonista es enviado a rescatar a una criatura, que está prisionera en otro planeta. Básicamente toda la película es el plan para ese rescate y sus consecuencias. No hay mucho más y es justo lo necesario, lo que tiene que contar una historia sostenida en resortes clásicos donde los contextos de los personajes no son demasiado relevantes. Aquí importa el movimiento, la manera en la que avanzan y van fortaleciendo su vínculo por medio de la acción. Puede que parezca un poco pequeña, o demasiado simple, pero sus imágenes espectaculares, alguna secuencia de acción y el carisma de sus protagonistas son suficiente material para justificar la empresa.

CARÍSIMA (serie) dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suarez, con Julián Kartún, Alex Pelao, Iara Portillo. En Netflix.

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-Aquí tenemos el ejemplo contrario al anterior. Caro Pardíaco, personaje surgido de pequeñas intervenciones y apariciones donde importa más la improvisación que otra cosa, es la protagonista de esta serie donde la puesta en marcha de una fiesta se complica ante la aparición de un asesino. Creada por Kartún, Caro Pardíaco tiene elementos que podrían albergar la ilusión en la construcción de un mundo a su alrededor. Pero de las ideas a las concreciones hay un trecho largo, y los episodios, a pesar de durar apenas diez minutos, se vuelven intransitables. Narrada a las apuradas, como si el formato corto le jugara en contra, Carísima es una serie que sólo puede funcionar en el público cautivo y los fanáticos, que son -como sabemos- cultores de la indulgencia. Se agradece el esfuerzo de todos los involucrados, pero el resultado es pobrísimo.

NADA ENTRE LOS DOS (película) dirigida por Juan Taratuto, con Gael García Bernal, Natalia Oreiro, Peto Menahem. En cines.

-En el marco de una crisis empresarial que debe ser atendida durante un fin de semana, dos ejecutivos -él mexicano y ella argentina- se cruzan en un hotel y van construyendo una relación que más que una realidad, es una síntesis de todo aquello que no está del todo bien en el hogar de cada uno. Taratuto vuelve a mostrar su solidez como narrador de este tipo de historias centradas en vínculos personales y sentimentales, a la vez que logra sacar sinceras interpretaciones de García Bernal y Oreiro. Nada entre los dos indaga en los vericuetos del amor, de la vida en pareja, del deseo y la frustración. Lo hace con una mirada atenta a los detalles y diálogos bien escritos. El único problema de la película es que claramente le faltan picos como para que su tono un poco monocorde no termine abrumando. Está todo tan bien en la película, que a veces se extrañan algunas fallas que rayen esa superficie correcta y despeine un poco a sus personajes.

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SATISFACCIÓN GARANTIZADA (serie) creada por David Rosen, con Tatiana Maslany, Jake Johnson, Jessy Hodges. En AppleTV.

-La primera secuencia del primer episodio es una muestra de la habilidad de esta serie para meternos en su propio juego: una mujer charla con un muchacho computadora por medio. Parece un pariente, un amigo o un novio. Pero no, es un encuentro sexual de estos que se estilan en la virtualidad. Sin embargo todo da un vuelco cuando ella termina involucrada en una situación policial y su vida comienza a complicarse mucho más: atraviesa un divorcio difícil, con la tenencia de su hija en juego. Si bien recién se vieron sus primeros episodios, Satisfacción garantizada promete por algunos nombres involucrados, como Maslany, Johnson y hasta el mismísimo David Gordon Green, director del piloto. Con guiños a Hitchcock y De Palma, la serie mixtura el thriller, la comedia negra y el drama con mucha solidez, y con un espíritu extravagante. Falta el arco completo, pero el inicio es prometedor.