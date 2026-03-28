DAREDEVIL: BORN AGAIN (serie) creada por Matt Corman, Chris Ord y Dario Scardapane, con Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva. En Disney+.

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-Seguramente el de Daredevil sea el universo más sólido que creó Marvel en materia de series hechas para plataformas, incluso superó el inconveniente de mudarse de Netflix a Disney+ y no perder demasiado en el camino. Si bien la versión Netflix era más sólida narrativamente (se nota en este pasaje a Disney+ cierta impostura y pose de “oh sí qué violentos podemos ser”), lo cierto es que el comienzo de la segunda temporada vuelve a exhibir algunos de los aciertos de la primera de este reinicio. Una trama centrada en los bajo-fondos neoyorquinos, con un grado de violencia que se balancea entre los estilizado y lo explícito, y unos personajes sólidos que no precisan demasiada presentación. Cox sigue siendo un Daredevil potente y D’Onofrio encontró el papel de su vida en ese villano que mete miedo con solo apretar un puño. La historia continúa los hechos precedentes, con Fisk como alcalde montando un grupo parapolicial para detener el hampa mientras va construyendo su propio imperio de corrupción, y Daredevil actuando en las sombras para desbaratar todos los planes. A veces el tono político es un poco ingenuo, pero para los cánones de este tipo de producciones se bastante jugada. El primer episodio de la nueva temporada, aunque más derivativo que otra cosa, presume una profundización de los temas ya abordados y la construcción de un héroe no del todo perfecto. Sigue siendo interesante.

NUREMBERG: EL JUICIO DEL SIGLO (película) dirigida por James Vanderbilt, con Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall. En cines.

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-Vanderbilt es un guionista con una extensa carrera em Hollywood. Escribió el guion de la obra maestra Zodíaco, pero también el de la espantosa Día de la Independencia: Contraataque. Por lo tanto, no sabemos bien qué pensar de su segunda película como director, ya que tiene tantos momentos gloriosos como de los otros. En lo concreto narra los hechos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de jerarcas nazis fue enjuiciado por un tribunal internacional en el histórico Juicio de Nuremberg. Entre ellos sobresale Hermann Göring, un personaje que le permite a Russell Crowe un lucimiento y prestigio del que se alejó entre tanto thriller discreto. El peso del drama está puesto en las sesiones que mantenían Göring con Douglas Kelly, un psiquiatra que tenía la tarea de determinar si los prisioneros eran aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra. Solo en ocasiones la película de Vanderbilt alcanza real complejidad, aunque lo intenta y construye por momentos un drama intenso sobre los insondables vericuetos de la condición humana. En determinada escena usa notablemente las imágenes de archivo y en otros cede al historicismo de manual, con ese tipo de frases grandilocuentes que parecen talladas en piedra. Una película industrial, bien narrada y producida, pero sin mayores novedades.

PENSAMIENTO LATERAL (película) dirigida por Mariano Hueter, con Itziar Ituño, Alberto Ammann, César Bordón. En cines.

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-La popular actriz española Itziar Ituño, reconocida por La casa de papel, se pone al hombro este thriller psicológico que se construye sobre su propia figura y sobre la base de una situación de encierro: la protagonista es una psicóloga y docente que es secuestrada y mantenida atada en un depósito por hombres que buscan información. Pero su rol de víctima pasiva pasa a otro un poco más interesante, ya que sus cualidades de psicóloga le permiten jugar con esos tipos a la espera de un dato. El film de Hueter comienza bien, con un misterio en torno a ese secuestro que fortalece la tensión de una puesta en escena que se sostiene en planos cortos y buenas actuaciones de Ituño, Alberto Ammann y César Bordón. Sin embargo, a medida que avanza, todo luce un poco estirado, como si se tratara de una idea que hubiera funcionado mejor en un corto. Para el cuidado inicial en la puesta en escena, la resolución es bastante confusa. Un film apenas aceptable, al que se le nota demasiado su apuro para confirmar una tesis.

TED LASSO (serie) creada por Jason Sudeikis, Brendan Hunt y Joe Kelly, con Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt. En AppleTV.

-Por estas páginas siempre mencionamos Ted Lasso, cuando hablamos de Terapia sin filtro o ahora con Rooster, pero en verdad nunca recomendamos Ted Lasso. Y ahora que, además, está por volver con una innecesaria (hasta el momento) cuarta temporada, qué mejor que comentarla brevemente para que quienes no la hayan visto deciden pegarse una vuelta por ahí. El protagonista de Ted Lasso es quien porta como nombre el título de la serie, un entrenador de fútbol americano que es contratado por un club de la Premier League británica para hacerse cargo del equipo, aunque desconozca profundamente aspectos fundamentales del fútbol. Lo interesante de la serie (al menos en sus primera dos temporadas y en pasajes de la tercera) es cómo logra balancearse entre el humor británico y el norteamericano, y fundamentalmente cómo construye su universo a partir de un personaje sumamente optimista como Lasso, que en manos de gente menos sabia hubiera redundado en un ser realmente insoportable. Pero aquí la sensibilidad y la inteligencia se dan la mano para construir un relato que con mucha sabiduría indaga en la profundidad de sus personajes, un abanico de criaturas entre lunáticas y desbordadas, que tienen el deporte profesional y su propia lógica como modo de vida. Gran comedia, grandes personajes, grandes actuaciones. Súper recomendada.

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¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH? (película) dirigida por Spike Jonze, con John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener. En MUBI.

-Hay que aprovechar que la plataforma MUBI subió a su catálogo ¿Quieres ser John Malkovich? para recomendarla a quienes no la hayan visto y quieran saber por dónde andaba el cine de fines del Siglo XX. Esta comedia dramática y surrealista, repleta de detalles absurdos, sigue a un titiritero que descubre un portal que conduce literalmente a la mente del actor John Malkovich. Dirigida por Spike Jonze y escrita por Charlie Kaufman, la película tenía un reparto que reunía a reinas del indie como Catherine Keener, un actor multitarget como John Cusack (todavía en el centro de la escena) y estrellas en busa de prestigio como Cameron Diaz. Con todo eso, ¿Quieres ser John Malkovich? se valía de muchos de los truquitos del cine puramente de guion de esos tiempos, pero también de un espíritu genuino y sin artificios que la volvía fascinante. Eran nuevos realizadores intentando renovar el lenguaje del cine, mientras avizoraban el fin de determinadas ideas en el quiebre de siglo a siglo. Rápidamente los Jonze y los Kaufman del mundo demostraron ser un poco unos chantas con algo de talento, pero más allá de eso dejaron una serie de películas icónicas para una generación joven que intentaba construir una cinefilia personal. Y esta es una de esas películas indispensables.