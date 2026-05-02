EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (película) dirigida por David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci. En cines.

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-A veinte años de la primera entrega, esta secuela de El diablo viste a la moda desarma inmediatamente todos los prejuicios del espectador: lejos de la frivolidad de los vestuarios y la opulencia con la que se promociona, esta comedia dramática se centra desde sus primeros minutos en el mundo del trabajo, el periodismo y los cambios de época que vuelven a los personajes unos verdaderos dinosaurios. En ese sentido, el film es fiel reflejo de la obra de Frankel, director que tras superficies de amabilidad y simpleza sabe trasuntar algunas dosis de amargura (bien lo sabe el personaje de Owen Wilson en la sorprendente Marley y yo). En definitiva, que los personajes (regresan los cuatro principales) se vuelven a reunir mientras la extinción de los medios gráficos y las fusiones empresariales, que siempre dejan en declive a las ideas por sobre el negocio, pesan sobre sus espaldas. El diablo viste a la moda 2 se anima a reflexionar sobre algunos de estos asuntos del presente, más allá de que su final sea optimista aunque no cínico: los personajes saben que su triunfo es pírrico y momentáneo, pero no los exime de disfrutar. Obviamente, están todos simpatiquísimos y Hathaway y Streep están perfectas.

MICHAEL (película) dirigida por Antoine Fuqua, con Jaafar Jackson, Nia Long, Colman Domingo. En cines.

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-Producida por la misma gente que hizo Rapsodia bohemia, esta película copia hasta el hartazgo su estructura de biografía lavada, incluso recursos dramáticos que parecen ser un guiño: el cameo de Mike Myers en un rol similar, la recreación final de un concierto. Michael Jackson es uno de los artistas más grandes de la historia y la preocupación de muchos respecto de qué detalles escabrosos de su intimidad se contarán, queda descartada desde el inicio: sus hermanos son productores, su sobrino es quien lo interpreta. Es decir, Michael es un relato familiar, en doble sentido. Familiar, porque son los seres cercanos los que cuentan la historia de Jackson, y familiar porque todo lo que pasa en la pantalla ya lo vimos en otras biografías. El discreto artesano que es Fuqua muestra poca inventiva para lo musical, y apenas nos quedan un puñado de canciones inmortales y la excelente recreación que hace Jaafar de su tío Michael. Nada nuevo bajo el sol.

YIYA MURANO: MUERTE A LA HORA DEL TÉ (película) dirigida por Alejandro Hartmann, con testimonios de Chiche Gelblung, Jorge Ávalos, Osvaldo Bazán. En Netflix.

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-Con experiencia en documentales sobre casos policiales icónicos de la criminología argentina, Hartmann se mete con -tal vez- el caso más popular. Pero no solo eso: también el caso que derivó en un universo kitsch, que en ocasiones olvida que detrás de la absurda Yiya hay varias víctimas. Pero lo que diferencia a Hartmann de otros directores dentro de este registro, es que se nota que es un director de cine y no un mero escenógrafo de morbos. El documental es interesante y relata los crímenes de Murano con precisión, mientras se van cocinando otros asuntos: ¿por qué el caso derivó en una suerte de chacota generalizada? ¿Cuál era el poder de seducción del personaje? ¿Qué pasa con las víctimas en ese contexto? Hartmann se hace las preguntas adecuadas, aunque puede que algunos asuntos lleguen un poco tarde y no se terminen de resolver del todo. Más allá de eso, Yiya Murano: muerte a la hora del té es un documental bien narrado, con los testimonios justos y con unas dramatizaciones que, por una vez, sí suman al conjunto.

RISA Y LA CABINA DEL VIENTO (película) dirigida por Juan Cabral, con Diego Peretti, Cazzu, Joaquín Furriel.

-En un pueblo argentino una cabina telefónica convoca a sus habitantes. En ese lugar, por esa línea, la gente logra comunicarse con los muertos. Allí estará nuestra joven heroína, entonces, dispuesta a resolver algunos asuntos. La película de Cabral, ganadora de premios en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, es una producción que se diferencia del resto del cine nacional contemporáneo por una sumatoria de decisiones felices y poco habituales. Lo que sobresale es el elemento fantástico, que está notablemente utilizado porque funciona como soporte genérico pero además se aplica con precisión al conflicto de los protagonistas. Risa y la cabina del viento, además, suma una actuación infantil sobresaliente, un tono costumbrista que no se excede en demagogias y un toque autóctono que le aporta identidad sin caer en lo subrayado. Aunque opte por caminos diferentes, hace acordar en cierta medida al cine de Shyamalan por la manera en que logra relacionar lo fantástico con cuestiones sociales y terrenales.

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NOCHE DE PIZZA (película) dirigida por Nick Kocher y Brian McElhaney, con Gaten Matarazzo, Sean Giambrone, Lulu Wilson. En Disney+.

-Esta comedia es una de las sorpresitas del año. Dos perdedores, de esos que son maltratados por todos sus compañeros, vivirán una verdadera aventura cuando consuman una droga y bajar dos pisos para atender el delivery se vuelva misión imposible debido a las consecuencias alucinógenas de la sustancia. Comedia en el sentido más estricto del género, esta película es sumamente imaginativa y recupera la capacidad del género para convertir lo físico en un chiste potencial. Casi a contracorriente del cine del presente, se permite hacer chistes con todo lo que se le cruza e incluso más, porque sus ideas atraviesan los márgenes hasta del propio verosímil. Noche de pizza es libre y se abraza a un espíritu lúdico que creíamos perdido. Y nos demuestra que este Matarazzo puede ser algo más que el de gorrita de Stranger things.