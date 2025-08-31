El M25 de Mar del Plata ya está en marcha con la definición de los cuadros, tanto de qualy como el principal, pero también con el primer día intenso de actividad en la clasificación pautado para el domingo.

El clima que se preveía que presentaría malas condiciones, se transformó en un condicionante para la actividad porque a medida que la jornada fue avanzando, las condiciones empeoraron.

El único partido que se pudo completar fue el triunfo de Mateo del Pino (10) por 6-1 y 6-2 ante Juan Ignacio Zamora, pero el resto de los juegos no pudieron desarrollarse. La esperanza es prácticamente nula por lo que espera un lunes con un largo cronograma buscando recuperar terreno.

En el cuadro de qualy se encuentra el finalista de la Pre-Qualy Francisco Geschwind que cayó en el último partido de esa instancia ante Alberto Alvarado por 6/4, 0/6 y 10-6 en el match tie-break. El ganador, en tanto, tendrá un lugar en el Main Draw.

Finalmente, el máximo favorito del certamen es el paraguayo Daniel Villejo, actualmente 252 del ranking ATP mientras que el número 2 de la siembra previa es el argentino Lautaro Midón (264) y se destaca la presencia de Nicolás Kicker, ex Top 100, que será el tercer pre-clasificado y actualmente 303 del escalafón mundial.

En cuanto a la representación local, cabe destacar a Fernando Cavallo que recibió uno de los Wild Card y tratará de llevar a Mar del Plata a una semana larga. Le ha tocado un difícil debut en el torneo ya que se enfrentará con Luciano Ambrogi que es el séptimo favorito.

Cuadro de Clasificación – M25 Mar del Plata 2025 (Singles)

Primera Ronda

Nicolás Villalón Valdés (CHI) [1] vs. Mateo Carballo (ARG)

Franco Ariel Vázquez (ARG) vs. Hernando José Escurra Isnardi (PAR) [9]

Valentín Basel (ARG) [2] vs. Manuel Mouilleron Salvo (ARG)

Alejandro Bancalari (CHI) vs. Benjamín Ignacio Torres Fernández (CHI) [16]

Tomás Martínez (ARG) [3] vs. Benjamín Chelia (ARG) (WC)

Juan Ignacio Zamora (ARG) vs. Mateo Del Pino (ARG) [10] – Del Pino ganó 6-1, 6-2

Nicolás Bruna (CHI) [4] vs. Valentino Grippo (ARG)

Tobía Grandinetti (ARG) (WC) vs. Felipe Dreer (ARG) [13]

Bruno Fernández (BRA) [5] vs. Santiago Pesino (ARG) (WC)

Joel Ángel Lucero (ARG) vs. Felipe De Dios (ARG) [15]

Julián Cundom (ARG) [6] vs. Francisco Tomás Geschwind (ARG) (WC)

Agustín Libre (ARG) vs. Joao Vitor Scramin Do Lago (BRA) [14]

Enzo Lima (BRA) [7] vs. Nicolás Hollender (ARG)

Mateo Berta (ARG) vs. Ezequiel Simonit (ARG) [11]

Rocco Valente (ARG) [8] vs. Juan Ignacio Centurión Delvalle (ARG) (WC)

Gabriel Schenekenberg (BRA) vs. Tadeo Meneo (ARG) [12]

Cuadro Principal – M25 Mar del Plata 2025 (Singles)

Primera Ronda