La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Deportes y recreación (EMDER)- informó que el Circuito Municipal de Atletismo Infantil para chicas y chicos de 5 a 14 años se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a las 14 en la Plaza Mitre.

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La propuesta está destinada a chicas y chicos de 5 a 14 años que quieran tener la experiencia de realizar pruebas atléticas de velocidad y de resistencia. La jornada se llevará a cabo el sábado 25 de abril a las 14 en Alte. Brown entre San Luis y Mitre. Para anotarse hay que ingresar al siguiente enlace.

Esta actividad gratuita tiene como finalidad promover el atletismo, detectar posibles talentos y pasar una tarde divertida con familia y amigos.

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En ese sentido, las carreras estarán organizadas según las edades de los participantes:

* 5 y 6 Años: Velocidad 40 metros (Resistencia 200 metros).

* 7 y 8 Años: Velocidad 40 metros (Resistencia 200 metros).

* 9 y 10 Años: Velocidad 60 metros (Resistencia 400 metros).

* 11 y 12 Años: Velocidad 60 metros (Resistencia 500 metros).

* 13 y 14 Años: Velocidad 60 metros (Resistencia 600 metros).

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El día de la carrera, a las 14 comenzará la acreditación con DNI y a las 15 se largará la primera competencia, iniciando con las categorías más grandes.

Habrá diplomas para todos los participantes, medallas para los puestos 1, 2 y 3 y también se desarrollarán sorteos una vez finalizadas todas las competencias.