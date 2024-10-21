El próximo domingo 27 de octubre tendrá lugar la “Copa Mar de Cobo” de Taekwondo en la vecina localidad y que tendrá al director del Circuito Costa Atlántica de competencia, Alejandro Yapuncic como responsable de la coordinación del evento. Cabe recordar que la etapa anterior se desarrolló en Villa Gesell y la siguiente será el 15 de diciembre en Necochea.

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La expectativa es importante porque se espera una gran convocatoria de atletas marciales en Cobo ya que han confirmado su presencia en el evento, deportistas de Necochea, Lobería, San Manuel, Tamangueyu, Miramar, Otamendi, Batán, Estación Chapadmalal, Mar del Plata, Batán, Sierra de los Padres, Balcarce, Maipú, Villa Gesell, Pinamar, Madariaga y Santa Clara del Mar.

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Yapuncic destacó la colaboración del delegado municipal de Cobo, el Sr Edgardo Veale, y así también del Maestro Daniel González y los profesores Daniel Catalano y Gastón Rodríguez, quienes forman el equipo de trabajo local para la realización de este evento, que cuenta con el auspicio de la municipalidad de Mar Chiquita.

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El torneo comenzará a las 9 hs con las categorías infantiles, luego del mediodía será el turno de los juveniles y adultos y por la tarde será el de los cinturones negros. Para más info de este torneo comunicarse al 2236000002.

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