El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos cumplió este domingo su quinto día sin señales claras de avances en las negociaciones entre republicanos y demócratas. A pesar de los reiterados llamados públicos a encontrar una salida, los legisladores de ambos partidos permanecen en un punto muerto que mantiene a miles de empleados federales sin trabajo y a gran parte de la administración paralizada.

Los demócratas exigen la renovación de los subsidios que permiten cubrir los costos del seguro médico de millones de familias, mientras que el presidente Donald Trump busca mantener los niveles de gasto actuales y ha advertido que podría despedir de forma permanente a los trabajadores federales si el cierre se prolonga.

Aunque la economía estadounidense mantiene cierto ritmo de crecimiento, la inflación continúa elevada y el mercado laboral muestra signos de desaceleración. Los aranceles impuestos por Trump a las importaciones han generado tensiones en el sector empresarial, alimentando las dudas sobre su conducción económica.

Mientras tanto, el déficit presupuestario, cercano a los 2 billones de dólares anuales, preocupa tanto a economistas como a legisladores, que reconocen la necesidad de un consenso sobre posibles aumentos de impuestos y recortes de gasto. Sin embargo, las señales de diálogo efectivo son escasas: ambos partidos parecen más concentrados en intercambiar críticas y mensajes en redes sociales que en mantener conversaciones productivas que permitan reabrir el gobierno.

Fuente: Asociated Press

