“No vengo durmiendo nada en estos días. Vienen siendo unos días muy intensos. Me escapé de Buenos Aires, de un rodaje que estoy, para tratar de pegarle a la fecha de parto y la verdad es que salió todo fantástico”, relató, dejando en claro que hizo lo imposible para poder estar presente.

Sobre Úrsula, explicó que se encuentra bien aunque agotada: “Ella está muy bien, está cansada de todo esto. Está tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto, encargarse de la criatura”.

Visiblemente movilizado, agregó: “Estamos todos muy contentos, la familia, los amigos. Entiendo que todo el mundo está muy pendiente de esto y se los agradezco”. Cuando le preguntaron si este era “el papel de su vida”, respondió sonriente: “Creo que sí. Es para toda la vida. Lo demás son cosas que uno realiza en un momento en particular y esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación”.

El actor también destacó lo importante que fue poder llegar al parto: “Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder estar. Logré estar, fue una experiencia muy fuerte, muy transformadora. Le agradezco a Úrsula y a Dante”.

Respecto al lugar del nacimiento, explicó que evaluaron distintas opciones por compromisos laborales, pero priorizaron que Úrsula estuviera donde se sintiera cómoda. “El chico nace donde la madre quiere”, señaló, y aseguró que todo se dio de manera “muy armoniosa”.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DUnq2E6jgbv/