El Chino Darín habló tras el nacimiento de su hijo
Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en padres primerizos el lunes 9 de febrero con la llegada de Dante, y el actor compartió su emoción en diálogo con medios españoles, donde contó cómo vivió el parto y los primeros días como papá.
“No vengo durmiendo nada en estos días. Vienen siendo unos días muy intensos. Me escapé de Buenos Aires, de un rodaje que estoy, para tratar de pegarle a la fecha de parto y la verdad es que salió todo fantástico”, relató, dejando en claro que hizo lo imposible para poder estar presente.
Sobre Úrsula, explicó que se encuentra bien aunque agotada: “Ella está muy bien, está cansada de todo esto. Está tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto, encargarse de la criatura”.
Visiblemente movilizado, agregó: “Estamos todos muy contentos, la familia, los amigos. Entiendo que todo el mundo está muy pendiente de esto y se los agradezco”. Cuando le preguntaron si este era “el papel de su vida”, respondió sonriente: “Creo que sí. Es para toda la vida. Lo demás son cosas que uno realiza en un momento en particular y esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación”.
El actor también destacó lo importante que fue poder llegar al parto: “Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder estar. Logré estar, fue una experiencia muy fuerte, muy transformadora. Le agradezco a Úrsula y a Dante”.
Respecto al lugar del nacimiento, explicó que evaluaron distintas opciones por compromisos laborales, pero priorizaron que Úrsula estuviera donde se sintiera cómoda. “El chico nace donde la madre quiere”, señaló, y aseguró que todo se dio de manera “muy armoniosa”.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DUnq2E6jgbv/
