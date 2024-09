Nahuel Alejandro Tagliaferro, un joven argentino de 25 años que vive en México y trabaja como cocinero, quedó en medio de una balacera cuando volvía a su casa y está grave. Su familia pide ayuda para traerlo de regreso al país y someterlo a la cirugía que podría salvarle la vida.

La noche del 21 de agosto, Nahuel había ido a comprar un helado después de completar su jornada laboral. Cuando volvía a su casa en Playa del Carmen, pasó frente al bar Olimpo, blanco de un ataque narco.

“El consulado nos dijo que él era una víctima, pasó por el lugar en el momento menos indicado”, señaló su abuela, Araceli, en diálogo con TN.

Según informaron los medios mexicanos, un grupo de sicarios disparó contra la fachada del bar en lo que podría tratarse del “cobro de derecho de piso”, una práctica asociada con el crimen organizado en la región.

El joven oriundo de La Plata recibió un disparo en el pie, con orificio de entrada y salida, y otra bala se alojó en la pierna izquierda. De acuerdo con lo precisado por fuentes de la investigación, la policía encontró 12 casquillos en el lugar.

Tagliaferro fue asistido y quedó internado en el hospital de Playa del Carmen. “Tiene el hueso femoral destruido. Está dolorido y triste porque está lejos de sus familiares”, aseguró su abuela en diálogo con TN. Además, indicó que la bala se alojó muy cerca de la arteria femoral, lo que le produjo un aneurisma.

Este miércoles lo trasladaron a un hospital en Cancún porque necesitaban hacerle un estudio debido al aneurisma. Los médicos tendrán que determinar si su estado de salud permite operarlo y ponerle clavos en el hueso, ya que por el momento la pierna se encuentra inmovilizada con una estructura de fierro externa que va desde la cadera hasta arriba de la rodilla izquierda.

Sin embargo, no le harán la intervención más urgente. “No le van a extirpar la bala. Como él no es de nacionalidad mexicana y la cirugía es muy costosa, no pueden hacerla”, aseguró Araceli. Es por esto que la familia necesita repatriarlo para que Nahuel reciba la atención médica adecuada.

Como el joven todavía no podrá regresar al país, su abuela necesita viajar a México para cuidarlo. Por tal motivo, la familia pidió la colaboración de la sociedad argentina para poder costear el viaje. “No sabemos si tenemos que hospedarnos allá, no sabemos cuantos días tenemos que estar. Cuando Nahuel vuelva, tiene que ser un vuelo directo porque va a venir para una operación”, resaltó Araceli.

“Los costos son muy altos para una familia de laburantes”, remarcó la abuela y agregó: “Necesitamos de la solidaridad del pueblo argentino, necesitamos la colaboración de las personas, no importa lo mínima que sea la donación”.

