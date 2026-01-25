Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela, según informó la ONG Foro Penal, en lo que constituye la mayor liberación de detenidos desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero tras el ataque estadounidense.

Ads

“El número aún no es definitivo y podría aumentar”, señaló en redes sociales el director de Foro Penal, Alfredo Romero, quien indicó que las excarcelaciones se produjeron en distintos puntos del país durante la madrugada.

Hasta el momento, no se confirmó si entre los liberados se encuentran los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos en el marco de la represión contra opositores. María Gómez, pareja de Gallo, aseguró a TN que aún no recibió novedades sobre su situación.

Ads

Puede interesarte

Organismos de derechos humanos señalaron que la mayoría de los liberados pertenecen al grupo de detenidos tras las protestas postelectorales de 2024, luego de los comicios en los que Maduro fue reelecto en medio de denuncias de fraude.

Desde diciembre, el gobierno venezolano afirma haber liberado 626 detenidos, aunque Foro Penal y otras ONG sostienen que la cifra real es considerablemente menor y estiman que entre 800 y 1.200 personas continúan presas por motivos políticos.

Ads

Mientras tanto, familiares de los detenidos permanecen a las puertas de los penales a la espera de nuevas liberaciones, en un clima de creciente presión internacional sobre el régimen chavista.

Fuente: TN