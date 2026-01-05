El Municipio de General Pueyrredon puso en marcha durante enero la propuesta “Verano activo y saludable”, una iniciativa que ofrece actividades recreativas, de bienestar y estimulación cognitiva en el Centro Gerontológico ubicado en Vértiz 3920. La convocatoria está abierta a personas de todas las edades y busca promover el movimiento, la participación y los vínculos comunitarios.

El programa se desarrollará los martes, jueves y viernes, con encuentros que combinan juegos, expresión artística y prácticas orientadas al cuidado de la salud física y mental. La propuesta es organizada por la Dirección de Personas Mayores y forma parte de las políticas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según se informó oficialmente, los martes de 9 a 12 se realizarán juegos de mesa y partidas de tejo; los jueves a las 10 habrá encuentros de yogaterapia; mientras que los viernes, de 10 a 12, las actividades estarán centradas en juegos de palabras y aprendizaje de los beneficios del Scrabble como ejercicio cognitivo.

Si bien el eje del programa está puesto en las personas mayores, desde el Municipio destacaron que la iniciativa es intergeneracional y apunta a integrar distintas etapas de la vida, reforzando la importancia del envejecimiento activo y el cuidado integral de la salud.

Las actividades son gratuitas y se desarrollarán durante todo el mes de enero en el Centro Gerontológico con el objetivo de generar espacios de encuentro, recreación y bienestar durante la temporada de verano.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse telefónicamente al 489-4757, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12.