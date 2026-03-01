El Centro Cultural Osvaldo Soriano dio a conocer su programación de actividades para el mes de marzo, con una variedad de opciones abiertas a la comunidad.

Ads

La oferta incluye talleres de formación artística como clases de tango, cursos de radioteatro y espacios para practicar canto, pensados tanto para quienes están dando sus primeros pasos como para quienes ya tienen experiencia. Además, se prevén seminarios temáticos y espectáculos teatrales, con propuestas dirigidas a distintos públicos, desde presentaciones escénicas hasta actividades que promueven la participación y el aprendizaje.

Estas iniciativas forman parte de la agenda cultural del centro, que busca fomentar la creación artística y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes interesados en diferentes disciplinas. Las actividades se desarrollarán durante marzo en la Sala B del Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en 25 de Mayo 3108.

Ads

La programación semanal inicia los martes con el Club de Abuelos Narradores, un programa de voluntariado de la Secretaría de Educación orientado a contar cuentos en jardines de infantes municipales, que funciona de 9 a 13.30. Ese mismo día, a partir del 3 de marzo, el profesor Rodolfo Barone dicta el Taller de Radioteatro para adultos de 14.30 a 16.30, con un arancel mensual de $35.000 o $10.000 por clase.

Los miércoles, el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social ofrece de manera gratuita el taller de Expresión Corporal y Teatral a cargo de Silvia Bustos, en el horario de 10 a 13.30. Por la tarde, desde el 11 de marzo, se realiza el Taller de Iniciación al Tango facilitado por Cacu Lucero, de 18.30 a 20, con un costo mensual de $35.000.

Ads

La jornada de los jueves comienza con el programa de voluntariado "Palabreros que abren camino", de 9 a 12, coordinado por María Inés Hoffman, Cecilia Torre y Silvia Bustos. Hacia el final del día, la profesora Patricia Ruiz encabeza dos propuestas: el seminario de canto "La Voz Cantante" de 17.30 a 18.50, y el taller coral "Voces en Armonía" de 19 a 20.30, ambos con inicio el 5 de marzo y un arancel mensual de $35.000.

Los viernes se reserva el espacio para el Taller de Teatro para adultos, dictado por Rodolfo Barone de 14.30 a 16.30 a partir del 6 de marzo, con un valor de $35.000 por mes o $10.000 por sesión.

En cuanto a los espectáculos y eventos especiales, el sábado 7 a las 20.30 se presentará la comedia "Los ladrones de Beach Bunbury Plate", dirigida por Gabriel De Marco, con una entrada general de $15.000 y un valor de $12.000 para jubilados y anticipadas. El sábado 14, la actividad comenzará a las 16 con la entrega de premios en homenaje al Día de la Mujer, organizada por el Rotary Club Mar del Plata Nova con entrada gratuita. Ese mismo día, a las 20.30, se realizará el homenaje a Nelly Omar titulado "La Atrevida", con entradas a $15.000 y $13.000 para jubilados. Finalmente, el jueves 26 de 14 a 16, tendrá lugar el Ciclo de Expresiones Artísticas, un espectáculo de teatro, música y danzas con entrada libre y gratuita.