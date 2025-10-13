La causa que conmocionó a La Plata tuvo este lunes una instancia clave: se llevó a cabo la audiencia preliminar al juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada de homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar a Walter Armand, un motociclista de 35 años, durante una picada en plena ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana, familiares y allegados a la víctima se concentraron frente al edificio de los Tribunales penales platenses para acompañar el inicio de la jornada judicial y renovar su reclamo de justicia. “Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton Armand, hermano de Walter, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, donde las partes analizaron y depuraron la prueba presentada, además de evaluar posibles alternativas antes del inicio del debate oral. Desde el estudio del abogado Fernando Burlando, que representa a la familia Armand, confirmaron que los allegados pudieron ingresar a la sala para presenciar la instancia.

También fue citada Valentina Velázquez, amiga de Alvite y coimputada en la causa, señalada por participar de la misma carrera ilegal en la que perdió la vida el motociclista. Ambas enfrentarán cargos por conducción temeraria y participación en una picada urbana que derivó en la tragedia.

El abogado defensor de Alvite, Flavio Gliemmo, sostuvo ante la prensa que su clienta “se encuentra bien dentro de todo” y continúa cumpliendo con el régimen de prisión domiciliaria, otorgado meses atrás mientras avanza el proceso judicial.

El caso, ocurrido en mayo de 2023, generó una fuerte repercusión social y abrió el debate sobre las picadas ilegales y la responsabilidad penal de los conductores que participan en ellas. Según la investigación, la joven manejaba a alta velocidad por las calles de La Plata cuando embistió la moto de Armand, provocándole la muerte en el acto.

Ahora, con la audiencia preliminar finalizada, el expediente avanza hacia el juicio oral, donde se espera que se determine la responsabilidad penal de la imputada. La familia de la víctima confía en que el proceso marque un precedente: “No queremos venganza, solo justicia. Que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros”, remarcó Milton.

El juicio podría comenzar antes de fin de año, y será seguido de cerca por organizaciones que promueven una legislación más severa contra la conducción temeraria y las picadas clandestinas en el país.

Fuente: Noticias Argentinas