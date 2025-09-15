Robinson, estudiante de un programa de eléctrica, permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Utah. Enfrenta cargos por homicidio agravado, uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia. Este martes comparecerá ante un tribunal estatal.

Las autoridades lo mantienen en una unidad especial bajo vigilancia y a la espera de una evaluación de salud mental. Según trascendió, no está cooperando con la investigación.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que los investigadores encontraron mensajes grabados en casquillos de bala hallados en la escena del crimen: mezclaban memes, referencias a videojuegos como Helldivers 2 y alusiones a letras antifascistas.

“Había una conexión con la cultura oscura de internet, con foros y espacios donde este joven se movía”, declaró Cox.

Además, se investiga si la relación de Robinson con su compañero de cuarto, en proceso de transición de género, pudo influir en la motivación del ataque. Ese compañero, según el gobernador, “ha sido totalmente cooperativo”.

El fiscal general de Utah, Derek Brown, no descartó pedir la pena de muerte: “Todo está sobre la mesa”, aseguró. También trascendió que Robinson habría dejado una nota, aunque el contenido todavía se revisa.

El crimen avivó el debate sobre la seguridad de figuras políticas en EE.UU. El senador demócrata Mark Kelly advirtió que “la violencia política es un problema generalizado en el país” y pidió responsabilidad en el discurso público.

Por su parte, el senador republicano de Utah, John Curtis, señaló: “Los radicales de cualquier dirección no son saludables y deben ser denunciados”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció más medidas de seguridad para legisladores y participó de una vigilia en memoria de Kirk en Washington.

En medio del clima de tensión, Donald Trump volvió a responsabilizar a la izquierda por “fomentar la violencia” y negó que haya un problema de radicalización en sectores de derecha. “El problema está en la izquierda. No en la derecha”, declaró desde Nueva Jersey.

Mientras tanto, la Casa Blanca destacó la influencia de Kirk como referente conservador y recordó su papel en las elecciones de 2024.

