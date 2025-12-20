El canciller Pablo Quirno afirmó que el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos “está prácticamente cerrado”, aunque reconoció que su firma definitiva se demoró debido a cuestiones de agenda del gobierno norteamericano. El ministro se expresó en el marco de la Cumbre del Mercosur, realizada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Ads

“Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar”, señaló Quirno. Según explicó, la postergación responde a que “Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada” que la de la Argentina.

Pese a la demora, el canciller se mostró confiado en que el entendimiento se concretará en el corto plazo. “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, destacó.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Puede interesarte

Ads