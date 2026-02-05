El Gobierno nacional firmó hoy un acuerdo de comercio e inversión recíproco con los Estados Unidos, durante un encuentro realizado en Washington entre autoridades argentinas y representantes de la Oficina del Representante Comercial de ese país, según confirmó el canciller Pablo Quirno.

La noticia fue comunicada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, luego de finalizar la reunión bilateral. “Acabamos de salir de la firma… Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, expresó.

El convenio apunta a fortalecer el intercambio comercial entre ambos países y a fomentar la llegada de capitales a la Argentina, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico del Gobierno nacional. “La Argentina será próspera”, afirmó el canciller tras sellar el entendimiento.

La firma ratifica la alianza estratégica entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, y se concreta luego de que el 13 de noviembre pasado se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos”, que establecía lineamientos generales sin detallar su contenido.

En otra publicación, Quirno destacó el trabajo conjunto de ambas delegaciones: “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo”.

El mensaje fue difundido junto a una imagen del canciller rodeado por integrantes de su equipo diplomático, entre ellos el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Fuente: con información de Noticias Argentinas