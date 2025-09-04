El duatlón vuelve a ser protagonista en la ciudad con la segunda y última fecha del Campeonato Marplatense “Sin Drafting”, que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre desde las 9 de la mañana en el circuito costero de Punta Mogotes. La competencia será organizada por la Mutual de Guardavidas con la colaboración de la Unión Guardavidas Agremiados y el apoyo de la Administración de Mogotes, el EMDER y la Asociación Marplatense de Triatlón.

Los participantes podrán elegir entre la distancia sprint (5 km de running, 20 km de ciclismo y 2,5 km de running) en modalidad individual y por equipos, o la super sprint (2,5 km de running, 10 km de ciclismo y 2,5 km de running). La largada de ambas distancias está prevista para las 9 de la mañana y los atletas tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos para completar el recorrido.

El campeonato también incluirá a los más chicos, ya que desde las 11 se desarrollará la tercera fecha del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas para categorías de 5 a 14 años, bajo la coordinación del profesor Christian Carletto y el equipo de Deporte Federado del EMDER.

La premiación contará con incentivos económicos para los tres primeros lugares de la clasificación general masculina y femenina: el primer puesto recibirá $100.000, el segundo $50.000 y el tercero $25.000. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo a las 11.45 en el Parque de Mogotes.

Para ser considerados en la clasificación del campeonato, los atletas deberán haber participado en ambas fechas de la modalidad individual competitiva.

Las inscripciones continúan abiertas y se realizan a través del formulario disponible en la cuenta oficial de Instagram @circuitodua.mdp o por WhatsApp al 2234235904.