Una postal típica de diciembre en Mar del Plata anuncia el Servicio Meteorológico (SMN) para hoy: calor moderado, viento cambiante y la amenaza de lluvias que recuerdan que el verano todavía no se instala del todo.

Mar del Plata amaneció con una temperatura templada de 20° y un cielo mayormente nublado que anticipa una jornada de contrastes. Según el SMN, la máxima prevista alcanzará los 26° durante la tarde, antes de que el termómetro descienda hacia los 18° en horas de la noche.

La nubosidad será protagonista durante todo el día y, hacia la noche, se esperan chaparrones que podrían complicar las actividades al aire libre. El viento también marcará el pulso de la jornada: comenzará soplando desde el oeste, rotará al sur y terminará la noche desde el este. Durante la tarde se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, aunque con el correr de las horas irán perdiendo intensidad.

El domingo traerá un leve descenso en las temperaturas, con una máxima más baja y un ambiente fresco que se mantendrá bajo un cielo nuevamente cubierto. La probabilidad de chaparrones se trasladará hacia las últimas horas del día, prolongando la inestabilidad en la ciudad costera.

