Mar del Plata tendrá este miércoles 26 de noviembre una jornada marcada por condiciones estables y temperaturas en ascenso. El día comenzará con neblina, pero hacia la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, manteniéndose así durante la noche.

La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, una marca elevada para la época y que le dará a la ciudad un marcado ambiente templado y húmedo.

No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, soplará desde el norte durante la mañana y la tarde, con intensidades de 13 a 31 km/h, mientras que por la noche rotará al noreste. Se prevén ráfagas fuertes, que podrían llegar a 59 km/h, especialmente desde la tarde.

