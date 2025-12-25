El calendario escolar para el año 2026 en Mar del Plata fue oficializado por la Dirección General de Cultura y Educación, estableciendo un ciclo lectivo de 190 días de clases. Este cronograma tiene como principal objetivo garantizar la continuidad educativa y ofrecer mayor previsibilidad tanto a las familias como a los docentes en la ciudad.

Ads

Puede interesarte

Aprobado de manera unánime en el Consejo General de Cultura y Educación, el calendario marca el arranque de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades en Mar del Plata. Además, el receso invernal será del 20 al 31 de julio, mientras que las clases finalizarán el 22 de diciembre. Esta planificación anticipada busca facilitar la organización de las actividades escolares y mantener la continuidad pedagógica durante todo el año.

En lo que respecta a la Educación Primaria en la ciudad, se incluirán todos los espacios curriculares, como Educación Física y Artística, con las mismas fechas de inicio, receso y cierre. Los Equipos de Orientación Escolar (EOE) también seguirán este cronograma, asegurando la integración de los apoyos necesarios para los estudiantes.

Ads

Para la Educación Secundaria y la modalidad Técnica en Mar del Plata, el calendario también se adapta a las fechas generales, con la incorporación de las Escuelas de Arte y los EOE. De manera similar, los Centros de Educación Física y las Escuelas de Educación Artística seguirán un esquema anual acorde al calendario definido, con el fin de garantizar una formación adecuada en cada modalidad.

El inicio de clases en la Educación Superior será el 16 de marzo, con un receso de invierno programado del 20 al 31 de julio y la finalización del ciclo lectivo el 27 de noviembre. Además, se contemplan jornadas institucionales que fortalecerán el trabajo colectivo y la formación de los equipos docentes en la región.

Ads

Este calendario escolar es una herramienta clave para que estudiantes, familias y docentes en Mar del Plata puedan organizar el ciclo lectivo con antelación, asegurando un desarrollo adecuado de las actividades educativas en la ciudad.