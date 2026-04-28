Mar del Plata atraviesa un verdadero boom cafetero. Según datos oficiales y relevamientos del sector, entre 2021 y febrero de 2025 se tramitaron 468 habilitaciones para nuevas cafeterías en el Partido de General Pueyrredon, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de una actividad que no para de expandirse.

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El dato implica un promedio de una nueva cafetería cada tres días en la ciudad. Solo durante 2024 se otorgaron 123 permisos para la apertura de locales, convirtiéndose en el año con mayor crecimiento reciente.

En comparación con otras ciudades del país, el crecimiento de Mar del Plata en el rubro cafetero es notable. Con más de 40 cafeterías de especialidad y 468 nuevas habilitaciones desde 2021, la ciudad ya se posiciona como la segunda plaza de Argentina en este segmento, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, al analizar la relación entre cantidad de locales y población, el fenómeno marplatense cobra aún más relevancia: con cerca de 700 mil habitantes, muestra una densidad de cafeterías muy superior a la de grandes centros urbanos como Córdoba, Rosario o Mendoza, consolidándose como una de las ciudades con mayor crecimiento del café de especialidad en el país.

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Pero más allá de los números, tomar café forma parte de la identidad marplatense. Ya sea en una mesa frente al mar, en una pausa laboral en el centro, en una charla entre amigos en Güemes o como ritual de fin de semana en alguna cafetería de barrio, la costumbre de “ir a tomar un café” está profundamente arraigada en la vida cotidiana de la ciudad. La tradición de los cafés históricos convive hoy con el auge de las cafeterías de especialidad y refuerza un hábito que atraviesa generaciones.

Además, el fenómeno no se limita a los cafés tradicionales. Mar del Plata se posicionó como la segunda ciudad del país con más cafeterías de especialidad, solo detrás de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el segmento supera los 40 locales, con una expansión marcada desde fines de 2020.

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Desde el Municipio atribuyen este crecimiento, en parte, a la ordenanza de habilitaciones implementada en 2023, que permite gestionar permisos comerciales en menos de 48 horas, agilizando la apertura de nuevos emprendimientos gastronómicos.

La tendencia continúa durante 2026. De acuerdo con información oficial de la Municipalidad de General Pueyrredon, en el primer trimestre del año se iniciaron 1.291 trámites de habilitación comercial, lo que representa un incremento del 9,78% respecto al mismo período de 2025. Además, el 80% de esos trámites corresponden a nuevos proyectos comerciales.

Otro dato que grafica el crecimiento del sector es la formación de mano de obra especializada: desde 2023, más de 300 marplatenses se capacitaron como baristas a través de programas impulsados por el Municipio junto a empresas del rubro.

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Con corredores gastronómicos cada vez más fuertes en zonas como Güemes, Olavarría, Alem, Constitución y el centro, Mar del Plata consolida una nueva identidad ligada al café de especialidad, el emprendedurismo y una cultura gastronómica que sigue ganando terreno.