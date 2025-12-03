Mar del Plata vivirá este miércoles una jornada más cálida y estable, con máxima de 27°C y mínima de 14°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde se espera una mayor presencia de sol con condiciones algo nubladas. Hacia la noche, el cielo quedará despejado. No se prevén lluvias en ningún momento del día, con una probabilidad de precipitación del 0%.

El viento soplará del noroeste y luego rotará al norte, con intensidades que irán desde 7–12 km/h por la mañana hasta 23–31 km/h por la noche, donde podrían registrarse algunas ráfagas entre 42 y 50 km/h.

Con temperaturas más elevadas y buen tiempo, el miércoles se presenta ideal para actividades al aire libre y disfrutar de un anticipo estival en la ciudad.

