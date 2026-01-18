En diálogo con El Marplatense, el Gerente Departamental de Marketing del Banco Nación, Ezequiel Adeil Pietranera, destacó el crecimiento y la consolidación del BNA Fest, una iniciativa que comenzó el año pasado con el objetivo de acompañar a los productores locales y acercar beneficios concretos a los clientes de la entidad.

“El BNA Fest arranca el año pasado con la idea de que los productores locales puedan ofrecer sus productos con promociones y facilidades para los clientes del banco”, explicó Pietranera. En ese marco, remarcó que la convocatoria para los emprendedores es completamente gratuita y que la única condición para participar es adherir a las promociones vigentes del Banco Nación y utilizar sus soluciones de pago.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes consumen, generando un circuito de beneficios compartidos. “Los clientes del banco que venden y cobran deben estar vinculados a las principales soluciones de pago del Banco Nación”, señaló el funcionario, destacando la importancia de integrar los servicios financieros al desarrollo comercial.

El BNA Fest se despliega en distintos puntos turísticos del país, con presencia destacada en la Costa Atlántica, Córdoba y Rosario, entre otras localidades. De esta manera, el evento no solo incentiva el consumo con promociones exclusivas, sino que también impulsa las economías regionales en plena temporada.

